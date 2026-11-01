Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous (46 de ani), a marcat primele goluri din acest sezon în campionatul Greciei abia în etapa #9, în meciul cu Aris Salonic.

Octavian Popescu (23 de ani) și Alexandru Pantea (23 de ani), împrumutați de FCSB la Levadiakos, au evoluat în acest meci. Fundașul a reușit și să înscrie.

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Levadiakos a avut un start dezastruos de sezon sub comanda lui Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB.

Formația din Grecia nu obținuse nicio victorie în primele 8 etape și nu marcase niciun gol. Înaintea meciului de duminică avea un golaveraj de -11!

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FOTO. Levadiakos a marcat primele goluri din acest sezon

Levadiakos a avut nevoie de 772 de minute, cu tot cu prelungiri, în actualul sezon din Grecia pentru a înscrie. Mijlocașul Georgios Nikas a marcat în minutul 8 al partidei.

Echipa lui Elias Charalambous a deschis scorul după un joc de pase excelent, fază care s-a încheiat cu șutul din voleu al lui Nikas, la colțul lung.

Levadiakos a prins rapid gustul golului și a mai marcat o dată, înainte de pauză. Fundașul Marios Vichos a transformat un penalty în minutul 42 și a dus scorul la 2-0.

Formația elenă nu mai marcase în campionat de pe 13 mai, când obținuse o victorie cu scorul de 3-2 împotriva echipei OFI Creta.

Alexandru Pantea a stabilit scorul final

Alexandru Pantea, jucătorul împrumutat de FCSB la Levadiakos, a fost introdus pe teren imediat după pauză, iar fundașul a fost decisiv.

Apărătorul a marcat golul de 3-0 în minutul 87. Elneny a început un contraatac periculos, iar mingea a ajuns la Emmanouilidis, care a sprintat pe partea dreaptă.

Pantea s-a îndreptat și el spre poarta celor de la Aris. Ajuns în fața porții, românul a primit balonul la marginea careului mic, de unde a trimis din prima în plasă, stabilind scorul final al meciului.

Octavian Popescu, celălalt jucător împrumutat de FCSB la Levadiakos, a fost titular și a evoluat până în minutul 77, atunci când a fost înlocuit cu Ognjen Ozegovic.

Adrian Șut a fost și el trimis pe teren în minutul 89, în locul lui Elneny.

Levadiakos a obținut, astfel, prima victorie din acest sezon și se află pe locul 12 în campionat, cu 6 puncte.

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