„Îl vom avea cu Petrolul” Anunțul făcut de MM Stoica despre jucătorul de la FCSB +38 foto
Dylan Batubinsika
Superliga

„Îl vom avea cu Petrolul” Anunțul făcut de MM Stoica despre jucătorul de la FCSB

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 11:26
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 11:45
  • FCSB îl poate avea din nou la dispoziție pe Dylan Batubinsika.
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Fundașul central congolez, în vârstă de 30 de ani, a trecut peste problema musculară care l-a ținut în afara lotului în ultima perioadă și s-a întors la București după perioada de recuperare.

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Pentru a grăbi procesul de refacere, Batubinsika a fost trimis la Belgrad, unde a apelat la Marijana Kovacevic, cunoscută pentru metodele folosite în recuperarea accidentărilor musculare. Fundașul a revenit deja din Serbia, iar primele informații sunt încurajatoare.

Mihai Stoica susține că starea fizică a lui Batubinsika este una bună și că acesta ar putea fi apt pentru următorul meci de campionat.

FCSB o întâlnește pe Petrolul luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, în etapa a noua din Superliga.

Batubinsika, trimis la Belgrad pentru recuperare

Mihai Stoica a oferit detalii despre metoda folosită de Marijana Kovacevic.

„Batubinsika s-a întors de la Belgrad. A vorbit cu Marijana Kovacevic. Pentru a mia oară, aceasta nu este vraci, ci farmacist. Nu face minuni, nu face farmece. Are doar un gel care conduce curentul electric de mult mai multe ori mai bine decât un gel normal”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

Oficialul bucureștenilor a recunoscut că formula gelului nu este cunoscută, însă a subliniat că feedbackul primit după tratamentul lui Batubinsika a fost unul pozitiv:

„De aceea, perioada de recuperare este mult mai scurtă. Ingredientele nu le cunoaştem. Le ştie ea şi este suficient. Mariana a spus că este foarte, foarte bine”.

Mihai Stoica: „Îl vom avea cu Petrolul”

MM Stoica a dezvăluit că el a insistat ca Batubinsika să meargă la Belgrad, mai ales că fundașul nu era convins inițial că această variantă este cea potrivită pentru recuperarea sa.

„Am avut inspiraţia să îl conving pe Dylan Batubinsika să meargă la Belgrad. Nu fusese niciodată şi era în dubii. Unii spuneau să nu meargă. L-am convins.

Îl vom avea cu Petrolul. Dylan Batubinsika va fi bine. Până la întrerupere (n.r. – România va juca în Liga Naţiunilor) avem două jocuri, cu Petrolul şi Craiova”.

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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