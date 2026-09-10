Zverev, sezonul carierei VIDEO. E din nou în semifinale la US Open, după ce și-a zdrobit adversarul! Când vor avea loc meciurile
Tenis

Zverev, sezonul carierei VIDEO. E din nou în semifinale la US Open, după ce și-a zdrobit adversarul! Când vor avea loc meciurile

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 11:15
  • Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP) a dominat autoritar duelul cu Botic van de Zandschulp (30 de ani, #70 ATP) și s-a calificat în semifinalele US Open, după 6-2, 7-5, 6-1.
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Alexander Zverev continuă parcursul impresionant de la US Open. Principal favorit la New York, germanul nu i-a lăsat prea multe șanse lui Botic van de Zandschulp și s-a impus în trei seturi, 6-2, 7-5, 6-1.

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Zverev, sezonul carierei! E din nou în semifinale la US Open, după ce și-a zdrobit adversarul

Primul set a fost controlat fără emoții de Zverev, care s-a desprins rapid și l-a câștigat cu 6-2. Van de Zandschulp a încercat să echilibreze partida în actul secund și a avut chiar o mare oportunitate de a egala.

La 5-4, olandezul a avut minge de set, însă nu a reușit să profite. Zverev a întors imediat situația, a câștigat următoarele trei game-uri și s-a impus cu 7-5.

Setul decisiv nu a mai avut istoric. Van de Zandschulp a câștigat primul game, după care le-a pierdut pe toate, iar Zverev a închis partida cu 6-1.

Neamțul este pentru a treia oară în semifinale la Flushing Meadows. Mai mult, acesta este primul sezon în care reușește să se califice cel puțin în penultimul act la toate cele 4 turnee de Mare Șlem.

Acest sezon este de departe cel mai bun din carieră pentru Zverev, care a câștigat și primul său Grand Slam, la Roland Garros, după ce l-a învins pe Flavio Cobolli, scor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1.

Germanul a ajuns la 23 de victorii în meciurile de Grand Slam disputate în acest an, depășind recordul german deținut de Boris Becker, care reușise 22 în 1989.

Zverev - Khachanov, semifinala de la US Open

Pentru un loc în finală, Zverev se va lupta cu Karen Khachanov. Rusul va evolua pentru a treia oară în carieră într-o semifinală de Grand Slam, după ce Alexander Blockx s-a retras în sferturi.

Khachanov conducea cu 6-2, 7-5, 3-2 în momentul în care belgianul a abandonat din cauza unor probleme fizice.

Cealaltă semifinală va fi una sută la sută americană: Ben Shelton - Frances Tiafoe. Cele două meciuri sunt programate vineri, după ora 22:00.

Primele 4 favorite, în semifinale

La feminin, penultimul act va avea o componență de gală. Toate cele patru favorite principale ale turneului au ajuns în semifinale, lucru care nu s-a mai întâmplat la un Grand Slam din 2009.

Aryna Sabalenka o va înfrunta pe Jessica Pegula în prima semifinală, în timp ce Elena Rybakina se va duela cu Coco Gauff în cea de-a doua. Rybakina este și noul lider mondial, după victoria din sferturi cu Zheng Qinwen.

Semifinalele feminine vor avea loc în noaptea de joi spre vineri, începând după ora 2:00, ora României.

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