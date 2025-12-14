Cristian Geambașu Tomiță, dă-o naibii de școală!
Opinii

Cristian Geambașu Tomiță, dă-o naibii de școală!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 16:51
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 16:52
  • Încă un tânăr fotbalist de la FCSB este îndemnat să se concentreze doar pe fotbal. Somnul rațiunii naște monștri, iar lipsa educației naște zombi care dau cu piciorul în minge

Lui Mihai Toma i s-ar fi recomandat să o lase mai moale cu școala. Bine, nu știm cât de tare era implicat în procesul de învățare vedeta de dată recentă a FCSB, căci e greu să duci la nivel înalt și școală, și carieră de fotbalist profesionist, dar rămâne sfatul.

Sau îndemnul. Sau ce? Ordinul? Las-o naibii de școală că nu asta îți dă de mâncare! Concentrează-te pe fotbal, nu-ți mai pierde timpul cu buchea cărții!

Cazul Octavian Popescu

Nu ne aflăm în fața unei știri confirmate din mai multe surse aceasta cu Tomiță fără școliță, e doar o șoaptă apăsată care amintește că la clubul domnului Becali glorificarea ignoranței este parte din program.

Cu niște ani în urmă, Octavian George Popescu a urmat și el terapia de spălare a sinapselor. Focusează-te pe fotbal! Numai pe fotbal, cartea e pierdere de timp. Și consum de neuroni. Se vede ce a ieșit. Iar aceasta nu mai este o șoaptă, e un adevăr incontestabil.

Lăsând deoparte ironia, „being Tavi Popescu” nu e o șaradă, cât un mesaj amar. La cei 23 de ani pe care îi va împlini peste nici două săptămâni, „Tavi” pare rătăcit. La el nu e doar o problemă de prelungită lipsă a formei sportivă.

Octavian Popescu (foto: Sport Pictures) Octavian Popescu (foto: Sport Pictures)
Octavian Popescu (foto: Sport Pictures)

Cultura aduce și buna cuviință

Nu puținii adepți ai teoriei potrivit căreia fotbalistul nu are nevoie de carte ca să joace fotbal îți vor da în cap cu exemplele celebre de afară.

Ce, Vini l-a citit pe marele lui compatriot Jorge Amado? Nu, dar poate că dacă l-ar fi citit pe Amado (hai, fie, chiar un pic și pe Paulor Coelho!) ar fi adăugat talentului său cât Amazonul și un strop de bună cuviință care nu ar mai isteriza deopotrivă adversari și coechipieri și cu o imagine mai bună ar fi câștigat acel Ballon D'Or mult râvnit.

Fotbalul în general nu este un spațiu al culturii și poate că atracția multor scriitori pentru el provine tocmai din fascinația pentru o anumită doză de vulgar și de in-cultură.

Vinicius Junior (foto: IMAGO) Vinicius Junior (foto: IMAGO)
Vinicius Junior (foto: IMAGO)

De ce la fotbal?

Axiomă. La fotbal nu ajung decât foarte rar copiii din așa-numitele familii bune. Din medii cu oameni cu profesii sus pe scara socială sau cu ocupații bănoase. Antreprenori, afaceriști.

Și dacă decid să practice un sport de performanță, odraslele acestora se orientează mai degrabă către unul mai curat. Un tenis, o scrimă, un înot. Era să zic și gimnastică, dar mi-am mușcat limba. Alți copii transformă natural confortul, devenind beizadele

Copiii familiilor mai sărace, care nu își pot permite să plătească mii de lei pe lună pentru un antrenor și echipament, merg către fotbal. E mai accesibil, mai popular și, pentru puținii care reușesc, reprezintă o miză financiară.

Fotbalul ca mijloc de a ieși din sărăcie

Din fotbal s-au îmbogățit destui, din tenis extrem de puțini, iar din scrimă și polo și volei, nimeni. Lozul pe care-l joacă părinții copiilor care sunt dați la fotbal este îmbogățirea. Odată cu copilul, ies și ei din sărăcie.

Așa că o astfel de familie, de cele mai multe ori alcătuită din oameni decenți, care muncesc din greu, este mult mai vulnerabilă la un mesaj care neagă învățarea, celebrând ignoranța.

Trăim vremuri în care din păcate zicala „cine are carte are parte” a devenit o glumă. Astăzi ai parte dacă știi să învârți banii și să fentezi legea. De multe ori cu ajutorul celor care se cheamă că o apără. Pe ea, pe lege.

Vis sau delir?

La 18 ani, Mihai Toma are parte de un sfat prost și n-are parte nici de o îndrumare corectă. A citi, a învăța, a te informa corect sunt acțiuni care te definesc ca persoană.

Și cred că la 18 ani Mihai Toma, un băiat care a făcut primii spre a deveni un fotbalist important, e capabil să judece și singur ce este cu adevărat bine pentru el. Sper.

Mihai Toma a ales să fie fotbalist, dar asta nu îl condamnă să nu ia o carte în mână. Ori să nu citească pentru a afla ce se întâmplă în țară și în lume.

Visez ziua în care un tânăr fotbalist se va amesteca printre ceilalți tineri care acum protestează pentru curățarea Justiției. Unii vor spune că nu e vis, ci delir.

Mihai Toma (foto: Sport Pictures) Mihai Toma (foto: Sport Pictures)
Mihai Toma (foto: Sport Pictures)
educatie Octavian Popescu Mihai Toma fcsb
Știrile zilei din sport
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
14:48
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15:45
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Handbal
11:31
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Citește mai mult
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
20:02
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Diverse
14:41
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Citește mai mult
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Diverse
13:35
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Citește mai mult
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Superliga
13:47
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Citește mai mult
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Diverse
13:55
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Citește mai mult
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share