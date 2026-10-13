Riscă să fie dat afară! După FCSB, Charalambous e în pericol la Levadiakos. Moment critic, cea mai slabă echipă, unica fără gol marcat!
Elias Charalambous, situație critică la Levadiakos. Foto: Instagram
Campionate

Riscă să fie dat afară! După FCSB, Charalambous e în pericol la Levadiakos. Moment critic, cea mai slabă echipă, unica fără gol marcat!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 12:14
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 12:14
  • Elias Charalambous, 46 de ani, s-a despărțit de FCSB în primăvară și a semnat cu Levadiakos în vară. 
  • Are contract la clubul grec până în 2028, dar situația este critică după șase etape. 
  • Echipa cu cel mai slab punctaj și singura fără gol marcat. Golaverajul e de departe cel mai rău. 
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Elias Charamabous a fost aproape trei ani antrenorul lui FCSB.

  • 30 martie 2023, data venirii. 
  • 7 martie 2026, data despărțirii. 
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Cipriotul a cucerit patru trofee la roș-albaștri: două titluri, în 2024 și 2025, două Supercupe ale României, în aceiași ani.

Charalambous a schimbat total echipa la Levadiakos. Startul, înfiorător

Nici patru luni nu a rămas fără contract. Spre sfârșitul lui iunie, a semnat pe două sezoane cu Levadiakos, în Grecia.

A găsit însă o situație extremă. Fostul tehnician, Nikos Papadopoulos, a părăsit echipa pentru APOEL Nicosia, iar cei mai mulți jucători au plecat și ei.

Verzii au fost obligați să transfere aproape un vestiar întreg, inclusiv trei români, Alexandru Pantea, Adrian Șut și Octavian Popescu.

Începutul a fost extrem de rău în campionatul grec. Șase etape, șase înfrângeri:

  • 0-4 cu PAOK (d). 
  • 0-2 cu Panathinaikos (a).
  • 0-2 cu Panetolikos (a). 
  • 0-0 cu Kifisia (d).
  • 0-1 cu Olympiacos (a). 
  • 0-2 cu Iraklis (d). 

Levadiakos, de pe 5 sezonul trecut, cea mai slabă cu Charalambous

Formația care încheia pe locul 5 în 2025-2026 e acum cea mai slabă în Grecia.

Nu e ultima (penultima) doar pentru că Volos a pornit sezonul cu o penalizare de trei puncte.

Volos a făcut însă două egaluri și a ajuns la -1. Levadiakos are un singur punct.

În același timp, formația lui Charalambous este singura fără gol înscris. Și are un golaveraj teribil: 0-11. Volos are -6 la golaveraj!

Charalambous poate fi demis de Levadiakos

Unicul care riscă să piardă totul în această situație e Charalambous.

Mandatul său la Levadiakos poate fi mult mai scurt decât și-a imaginat.

571 de minute
fără gol înscris are Levadiakos în acest campionat, peste nouă ore

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