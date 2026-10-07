„Ce profit, prietene?” Lia Olguța Vasilescu despre finanțarea U Craiova din bani publici: „Îmi mai scrie  câte un prostovan” + ultimatum pentru Mititelu +102 foto
Primarul Craiovei, Lia Olguța-Vasilescu, a făcut precizări despre modul în care este finanțată Universitatea Craiova. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
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„Ce profit, prietene?” Lia Olguța Vasilescu despre finanțarea U Craiova din bani publici: „Îmi mai scrie câte un prostovan” + ultimatum pentru Mititelu

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 17:42
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 18:08
  • Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (51 de ani), a făcut precizări despre modul în care este finanțată campioana Universitatea Craiova și a respins afirmațiile potrivit cărora municipalitatea ar susține financiar echipa de fotbal.
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Edilul spune că formația este finanțată exclusiv de o companie privată, în timp ce autoritățile locale pun la dispoziție infrastructura sportivă contra cost.

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Potrivit lui Vasilescu, municipalitatea nu a direcționat bani către activitatea echipei de fotbal. În schimb, Universitatea Craiova achită anual sume către administrația locală pentru utilizarea stadionului și pentru alte servicii.

„Vreau să fac o precizare. Primăria Craiova n-a investit niciun leu până acum în fotbal. Toată lumea e convinsă, au zis tot timpul Craiolguța, tot felul de prostioare din astea. Dar noi n-am investit niciodată în fotbal.

E o firmă privată care investește, sunt mai mulți acționari, ei vin cu banii. Noi am pus la dispoziție stadionul, dar și pentru stadion le luăm bani, cam 800.000 de euro pe an.

Ei s-au lipit la imaginea orașului, pentru că în momentul respectiv Craiova rămăsese fără echipă de fotbal. Atunci am reușit să facem o discuție cu Pavel Badea, care era la club și care deținea palmaresul și stema, la primărie, care deținea stadionul.

Am făcut această combinație de cele trei entități ca să putem avea echipa, dar finanțatorul trebuia să fie firma care finanțează echipa. La ora actuală, noi le luăm foarte mulți bani în fiecare an. Plata cantonamentului, a stadionului, echipa de fotbal dă bani la primărie, nu invers.

Dar este foarte adevărat că aș vrea să am posibilitatea să susțin măcar academia de fotbal, școala de copii. Dar vreau să vă spun că dacă municipalitățile n-ar face treaba asta, sportul n-ar mai exista în România. Pentru că echipele de club, de baschet, de handbal, toate sunt la autoritățile locale. Dacă mâine vine cineva și-mi spune că vrea echipa de baschet, i-o dau. Dar n-o vrea nimeni.

Cu siguranță nu avem oameni de afaceri dispuși să investească în sport. Noi uităm că am avut președinte de Consiliu Județean pe la Brăila arestat pentru aplauze. Tot pentru echipa de handbal.

Dacă primăriile nu fac treaba asta în seamnă că fotbalul sau handbalul sau baschetul nu mai există în localitatea respectivă. Și nu e în regulă să se întâmple nici asta. Dacă ar fi să o luăm așa, pe viziunea asta, ar însemna să nu mai avem nicio bază sportivă, nu mai construim în România. Nicio bază nu se susține!”, a declarat Lia Olguța Vasilescu în podcastul „JurnalistJucător”.

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Ce spune primarul Craiovei despre banii produși de stadion: „Ce profit, prietene?”

Un alt subiect abordat a fost reprezentat de mesajele primite de la persoane care o întreabă despre profitul obținut de stadion. Ea a respins ideea că o bază sportivă trebuie analizată exclusiv prin prisma profitului financiar:

„Mai am câte un prostovan, că nu pot să-i zic altfel, care-mi trimite pe 544 care a fost profitul care s-a făcut la stadion. Ce profit, prietene? Păi, arată-mi o bază sportivă în România care face profit! Dacă nu le-ar întreține autoritățile locale, toate ar trebui închise.

Unde mai faci sport? Copiii unde mai vin să facă sport în toate sălile astea dacă nu le întrețin autoritățile locale. Să știți că mare parte din bani aici sunt, în tot ce înseamnă întreținerea de școli, baze sportive și așa mai departe”.

Cum a apărut actuala Universitatea Craiova și ce spune Vasilescu despre Mititelu

Primarul Craiovei a vorbit și despre momentul în care a fost înființată actuala echipă de fotbal, în contextul problemelor de la FCU Craiova, finanțată de Adrian Mititelu:

„Eu din 2014 nu m-am mai implicat deloc. De când s-a făcut această echipă în care m-am implicat atunci, pentru că dacă nu mă implicam Craiova rămânea fără fotbal, nu mai aveam nici stadion, creșteau copacii prin tribune și am zis să facem stadion, iar după ce ne-am apucat am zis «Ce facem? Că acum nu mai avem echipă».

I-am dat un ultimatul lui Mititelu, 2 săptămâni să facă echipă: «Dacă nu o faci în 2 săptămâni, găsesc pe cineva să facă alta». N-a făcut-o, ne-am mobilizat repede, am făcut o alta, între timp a înscris-o și Mititelu în campionat dar s-a întâmplat exact ce ne așteptăm, după 6 etape moare din punct de vedere financiar.

Și atunci a rămas această echipă care ușor-ușor a câștigat orașul. Oamenii s-au gândit că palmaresul, legendele sunt acolo”.

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