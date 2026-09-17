„I-am informat ce fel de om e” Gigi Becali dezvăluie ce i-a transmis patronului lui Levadiakos înaintea transferului lui Octavian Popescu

Gigi Becali (68 de ani) a vorbit din nou despre cazul șocant al lui Octavian Popescu (23 de ani), fotbalist care a fost împrumutat de FCSB timp de un an la Levadiakos.

Patronul FCSB susține că oficialii clubului grec au fost informați despre toate problemele din viața extrasportivă ale lui Popescu.

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Tavi Popescu a fost protagonistul unor scene șocante înaintea meciului cu UTA Arad, scor 1-3. Jucătorul a lipsit de la acea partidă, iar FCSB a anunțat că Popescu a acuzat dureri de cap și frisoane.

Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

Gigi Becali, despre Tavi Popescu: „Patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el”

Inițial, Gigi Becali a evitat să comenteze cazul fotbalistului, pe care l-a negat într-un mod formal. Acum, patronul FCSB a făcut mai multe declarații despre plecarea lui Popescu în Grecia.

„Ce situație? Nu știu ce situație. E un fotbalist transferat, care are contract cu o echipă din Grecia. Știți voi ceva mai mult? Nu știu eu ce eveniment. Nu știu minciuni și evenimente.

Știu că, dacă s-a întâmplat ceva, echipa aia a fost informată despre ce fel de om e George Popescu. Nu s-a ascuns nimic. Patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el. Ce evenimente? Ce mai vreți? Din moment ce e în Grecia și nu a făcut nimic ilegal, ce mai vreți?

Eu aștept să iau câteva milioane pe el. Vreau să revină și să iau 4-5 milioane de euro. Va fi o schimbare pentru că nu va mai fi cu anturajul acela. De aia l-am dat. Dar ce scrie presa... Ce exagerează...

Poate o fi ceva adevărat, dar să nu exagerezi că a spart ușa, că l-a dus la spital, că a făcut... Doamne ferește! Poate o fi ceva”, a declarat Gigi Becali la Voyo Sport 1, citat de gsp.ro.

234 de meciuri a jucat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

Gigi Becali: „Patronul de la Levadiakos a fost informat de tot”

Gigi Becali a explicat că conducerea clubului Levadiakos a fost informată despre toate problemele cu care s-a confruntat Octavian Popescu.

„Să vă spun ceva. Vă asigur un lucru. Am spus tot ce a fost și ce s-a întâmplat, dar nu exagerări. Nu suntem hoți. A fost informat clubul din Grecia. «Îl vreți? Uite asta, asta și asta». Totul! Ăia nu erau nebuni să-l ia dacă e cum se spune. A stat la masă cu patronul.

Patronul de la Levadiakos a fost informat de tot. Nu suntem hoți ca să mințim. Am zis că are un anturaj prost în România. S-au interesat, au văzut despre ce e vorba, știu oamenii tot. Dar nu ce se scrie în presă.

Eu nu știu ce anturaj are. Spuneam de dinainte că e ceva, dar nu știam ce. Cum adică la 18 ani erai cel mai bun, dar la 23 de ani nu mai ești bun de nimic? Atunci e anturajul cu gagica aia.

Dar nu știam ce. Eu nu aduc copii. Nu e școală de educație la noi. E club. Noi angajăm bărbați. Poate unul e mai copilăros și face chestii din cauza anturajului. Se întâmplă. Dar nu chiar așa, cu dus la spital, cu spart ușa”, a mai precizat patronul FCSB.

Gazul ilariant nu este ilegal în România. Nici deținerea, nici comercializarea și nici consumul nu sunt incriminate de lege. De asta a devenit în ultima vreme o variantă tot mai folosită de sportivi, inclusiv a fotbaliștilor cu nume mare.

Gazul ilariant, cunoscut chimic sub numele de protoxid de azot sau oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag, care provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat. Este foarte folosit în medicină ca sedativ și analgezic, pentru calmarea durerii, în timpul procedurilor stomatologice.

În amestec cu oxigenul, sub denumirea de Entonox, se folosește adesea pentru a reduce durerea și anxietatea în timpul travaliului și al nașterii.

El provoacă dependență, iar utilizarea lui în exces aduce probleme grave fiindcă provoacă lipsă de oxigen la nivelul creierului, care de cele mai multe ori duce la tulburări psihice. Este folosit des la petreceri din lumea mondenă.

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