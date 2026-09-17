„I-am informat ce fel de om e” Gigi Becali dezvăluie ce i-a transmis patronului lui Levadiakos înaintea transferului lui Octavian Popescu +83 foto
Octavian Popescu
Superliga

„I-am informat ce fel de om e” Gigi Becali dezvăluie ce i-a transmis patronului lui Levadiakos înaintea transferului lui Octavian Popescu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 12:57
  • Gigi Becali (68 de ani) a vorbit din nou despre cazul șocant al lui Octavian Popescu (23 de ani), fotbalist care a fost împrumutat de FCSB timp de un an la Levadiakos.
  • Patronul FCSB susține că oficialii clubului grec au fost informați despre toate problemele din viața extrasportivă ale lui Popescu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tavi Popescu a fost protagonistul unor scene șocante înaintea meciului cu UTA Arad, scor 1-3. Jucătorul a lipsit de la acea partidă, iar FCSB a anunțat că Popescu a acuzat dureri de cap și frisoane.

Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Pancu face haz de necaz Ironii înainte de  Rapid - FC Argeș: „Să nu mai tundă iarba, să facem câteva gropi!”
Citește și
Pancu face haz de necaz Ironii înainte de Rapid - FC Argeș: „Să nu mai tundă iarba, să facem câteva gropi!”
Citește mai mult
Pancu face haz de necaz Ironii înainte de  Rapid - FC Argeș: „Să nu mai tundă iarba, să facem câteva gropi!”

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

Gigi Becali, despre Tavi Popescu: „Patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el”

Inițial, Gigi Becali a evitat să comenteze cazul fotbalistului, pe care l-a negat într-un mod formal. Acum, patronul FCSB a făcut mai multe declarații despre plecarea lui Popescu în Grecia.

„Ce situație? Nu știu ce situație. E un fotbalist transferat, care are contract cu o echipă din Grecia. Știți voi ceva mai mult? Nu știu eu ce eveniment. Nu știu minciuni și evenimente.

Știu că, dacă s-a întâmplat ceva, echipa aia a fost informată despre ce fel de om e George Popescu. Nu s-a ascuns nimic. Patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el. Ce evenimente? Ce mai vreți? Din moment ce e în Grecia și nu a făcut nimic ilegal, ce mai vreți?

Eu aștept să iau câteva milioane pe el. Vreau să revină și să iau 4-5 milioane de euro. Va fi o schimbare pentru că nu va mai fi cu anturajul acela. De aia l-am dat. Dar ce scrie presa... Ce exagerează...

Poate o fi ceva adevărat, dar să nu exagerezi că a spart ușa, că l-a dus la spital, că a făcut... Doamne ferește! Poate o fi ceva”, a declarat Gigi Becali la Voyo Sport 1, citat de gsp.ro.

234 de meciuri
a jucat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

Gigi Becali: „Patronul de la Levadiakos a fost informat de tot”

Gigi Becali a explicat că conducerea clubului Levadiakos a fost informată despre toate problemele cu care s-a confruntat Octavian Popescu.

„Să vă spun ceva. Vă asigur un lucru. Am spus tot ce a fost și ce s-a întâmplat, dar nu exagerări. Nu suntem hoți. A fost informat clubul din Grecia. «Îl vreți? Uite asta, asta și asta». Totul! Ăia nu erau nebuni să-l ia dacă e cum se spune. A stat la masă cu patronul.

Patronul de la Levadiakos a fost informat de tot. Nu suntem hoți ca să mințim. Am zis că are un anturaj prost în România. S-au interesat, au văzut despre ce e vorba, știu oamenii tot. Dar nu ce se scrie în presă.

Eu nu știu ce anturaj are. Spuneam de dinainte că e ceva, dar nu știam ce. Cum adică la 18 ani erai cel mai bun, dar la 23 de ani nu mai ești bun de nimic? Atunci e anturajul cu gagica aia.

Dar nu știam ce. Eu nu aduc copii. Nu e școală de educație la noi. E club. Noi angajăm bărbați. Poate unul e mai copilăros și face chestii din cauza anturajului. Se întâmplă. Dar nu chiar așa, cu dus la spital, cu spart ușa”, a mai precizat patronul FCSB.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (83 imagini)

FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+83 Foto
labels.photo-gallery

Gazul ilariant nu este ilegal în România. Nici deținerea, nici comercializarea și nici consumul nu sunt incriminate de lege. De asta a devenit în ultima vreme o variantă tot mai folosită de sportivi, inclusiv a fotbaliștilor cu nume mare.

Gazul ilariant, cunoscut chimic sub numele de protoxid de azot sau oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag, care provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat. Este foarte folosit în medicină ca sedativ și analgezic, pentru calmarea durerii, în timpul procedurilor stomatologice.

În amestec cu oxigenul, sub denumirea de Entonox, se folosește adesea pentru a reduce durerea și anxietatea în timpul travaliului și al nașterii.

El provoacă dependență, iar utilizarea lui în exces aduce probleme grave fiindcă provoacă lipsă de oxigen la nivelul creierului, care de cele mai multe ori duce la tulburări psihice. Este folosit des la petreceri din lumea mondenă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
gigi becali Octavian Popescu fcsb gaz ilariant Levadiakos
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:47
Mbappe le-a spus adio! Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
17:06
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
17:31
Reorganizare în PCH Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
Reorganizare în PCH  Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
16:04
Artificiul lui Gică Hagi pentru Ianis Strategia la care a apelat selecționerul pentru a-i face loc fiului său în lotul României
Artificiul lui Gică Hagi pentru Ianis Strategia la care a apelat selecționerul pentru a-i face loc fiului său în lotul României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
12:08
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
10:24
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
12:01
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
B365
17.09
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
Citește mai mult
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share