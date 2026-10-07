O nouă expertiză Procesul Steaua - FCSB pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro se prelungește
Superliga

O nouă expertiză Procesul Steaua - FCSB pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro se prelungește

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 17:24
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 17:25
  • Tribunalul București a decis ca prejudiciul reclamat de CSA Steaua pentru folosirea mărcii și identității „Steaua” de către FCSB să fie evaluat printr-o nouă expertiză judiciară.
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Procesul în care MApN, prin Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, solicită despăgubiri de aproape 37 de milioane de euro de la FCSB a mai făcut miercuri, 7 octombrie, un pas procedural, fără ca instanța să intre însă în analiza efectivă a prejudiciului.

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Procesul Steaua - FCSB: O nouă expertiză pentru stabilirea prejudiciului

La Tribunalul București, avocatul FCSB, Adrian Căvescu, a solicitat efectuarea unei noi expertize pentru stabilirea prejudiciului.

Instanța a admis cererea și a decis ca evaluarea să fie realizată de un expert judiciar, desemnat prin tragere la sorți.

Costurile expertizei au fost stabilite la 5.000 de lei și vor fi suportate de ambele părți. Următorul termen a fost stabilit pentru 3 februarie 2027, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali, optimist după respingerea expertizei din luna mai: „S-a terminat!”

Decizia vine la cinci luni după ce instanța a respins expertiza extrajudiciară depusă de CSA Steaua, evaluare pe baza căreia clubul Armatei susținea că prejudiciul produs de FCSB se ridică la aproximativ 37 de milioane de euro.

La termenul din 6 mai 2026, judecătorii au considerat inadmisibilă administrarea acelei expertize ca probă.

Hotărârea a provocat o reacție optimistă din partea lui Gigi Becali: „S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu, pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul, astăzi, nu le-a încuviințat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat!”.

Decizia din mai nu a însemnat însă că instanța a stabilit că prejudiciul nu există. Florin Talpan a susținut atunci că soluția privește modalitatea de administrare a probei și că prejudiciul poate fi stabilit printr-o expertiză judiciară.

Exact această expertiză urmează să fie realizată acum de un expert neutru.

Procesul a fost blocat ani de zile

Dosarul pentru prejudiciu a fost deschis în septembrie 2016. CSA Steaua a cerut atunci 36.826.310 euro, sumă despre care susținea că reprezintă prejudiciul produs prin folosirea mărcii „Steaua București” de către clubul lui Gigi Becali în perioada 2004-2014. Valoarea fusese stabilită printr-o evaluare comandată de CSA.

Procesul a fost suspendat ani de zile, în contextul celorlalte litigii dintre CSA Steaua și FCSB privind marca și palmaresul.

În decembrie 2025, Florin Talpan a cerut repunerea pe rol a dosarului.

De unde a pornit conflictul pentru marca „Steaua”

Litigiul privind prejudiciul are la bază o serie de procese începute cu mai mulți ani înainte.

Un moment-cheie a fost 3 decembrie 2014, când Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul CSA Steaua și a anulat marca „Steaua București” înregistrată de societatea care deținea echipa lui Gigi Becali. Era vorba despre marca depusă în 2004.

După acea decizie, echipa lui Gigi Becali a continuat sezonul 2014/2015, dar CSA Steaua și FCSB nu au ajuns la un acord privind folosirea mărcii. Ulterior, clubul din Liga 1 și-a schimbat denumirea în FCSB.

În 2016, CSA a folosit decizia privind marca drept fundament pentru solicitarea despăgubirilor de 36,8 milioane de euro.

ÎCCJ a tranșat din nou disputa privind mărcile, în 2025

Un alt litigiu important din războiul juridic dintre cele două cluburi s-a încheiat în toamna lui 2025.

FCSB a încercat să anuleze mărcile deținute de CSA Steaua. După ce Curtea de Apel București respinsese acțiunea, FCSB a declarat recurs.

Pe 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul FCSB, iar soluția a devenit definitivă. Astfel, procesul privind mărcile deținute de CSA Steaua s-a încheiat în favoarea clubului Armatei.

Decizia ÎCCJ a eliminat unul dintre principalele litigii care blocaseră reluarea procesului privind prejudiciul.

Este un dosar foarte important pe care l-am câștigat. Marca, numele și palmaresul vor aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua pentru vecie. A fost un dosar foarte greu. După acest dosar urmează dosarul pentru recuperarea prejudiciului. Practic nu ne mai oprește nimeni. Florin Talpan, jurist CSA Steaua, pentru GOLAZO.ro (4 noiembrie 2025)

CSA Steaua a câștigat și procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

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