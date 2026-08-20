„Trecem de la 4 la 5” FOTO. Legenda a făcut marele anunț la trei luni după despărțirea de Rapid
Estavana Polman (FOTO: Sport Pictures)
Handbal

„Trecem de la 4 la 5” FOTO. Legenda a făcut marele anunț la trei luni după despărțirea de Rapid

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 16:40
  • Fosta mare handbalistă Estavana Polman (34 de ani) și fostul mare fotbalist Rafael van der Vaart (43 de ani) vor deveni din nou părinți.
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Polman a ajuns la Rapid în noiembrie 2022, clubul giuleștean fiind ultimul din cariera sa. Olandeza s-a retras la finalul sezonului 2025/26, pe 22 mai, după victoria obținută în ultima etapă din Liga Florilor, 32-30 cu Minaur Baia Mare.

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Estavana Polman e însărcinată. Rafael van der Vaart, tată pentru a treia oară

Luni, pe 17 august, Polman a postat o fotografie în care apare alături de Van der Vaart, de fiica lor în vârstă de 9 ani, Jesslynn, și de Damian (20 de ani), fiul fostului fotbalist din relația cu Sylvie Meis.

„O mică veste cu foarte multă dragoste…🤍 Trecem de la 4 la 5! 🖐🏼👶🏼Micul nostru miracol este pe drum, abia așteptăm să ajungi. 🍼✨În curând vom fi împreună toți cinci 💙💗”, a scris Polman pe Instagram.

Sylvie Meis, fotomodel și personalitate TV, cu care Van der Vaart a fost căsătorit până în 2013, a reacționat în secțiunea de comentarii: „Mă bucur atât de mult pentru voi!!! ❤️🙏🏼 Felicitări!!!!”.

Povestea de dragoste dintre Polman și Van der Vaart a început în 2016, după ce fotbalistul a văzut-o pe handbalistă la televizor și a reușit să-i obțină numărul de telefon prin intermediul unui jurnalist.

După lungi apeluri video, Estavana l-a vizitat pe Rafael la Sevilla, iar de atunci cei doi au fost de nedespărțit, scrie rtl.nl.

Cine sunt Rafael van der Vaart și Estavana Polman

Fost atacant al naționalei Olandei, Rafael van der Vaart a câștigat trofee cu Ajax, Real Madrid, Tottenham, Midtjylland și Hamburg. S-a retras în noiembrie 2018, ultima sa echipă fiind Esbjerg fB.

109 selecții
a acumulat Rafael van der Vaart la prima reprezentativă a Olandei. A marcat 25 de goluri și a livrat 29 de pase decisive

Polman este triplă medaliată la Mondiale (aur 2019, argint 2015, bronz 2017) și dublă medaliată europeană (argint 2016, bronz 2018).

S-a retras de la națională la sfârșitul anului trecut, după ce Olanda a fost învinsă de Franța, scor 31-33, în finala mică a Campionatului Mondial.

La nivel de club, Polman a câștigat trei titluri naţionale în Danemarca.

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