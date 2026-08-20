Adio dureros la Zandvoort! Cum a ajuns Marele Premiu al Olandei să dispară din Formula 1, deși se disputa mereu cu casa închisă

Marele Premiu al Olandei se pregătește în acest weekend pentru ultima sa cursă de F1 la Zandvoort

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La finalul acestei săptămâni, Zandvoort va găzdui pentru ultima dată Marele Premiu al Olandei, după revenirea acestuia în Formula 1 în 2021.

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O despărțire greu de explicat la prima vedere: tribunele erau pline, Max Verstappen era iubit la nebunie, atmosfera era fabuloasă. În fiecare dintre edițiile disputate după revenire, toate biletele s-au vândut. Iar tribunele portocalii au devenit una dintre imaginile-emblemă ale Formulei 1 moderne.

Max Verstappen readusese Zandvoort la viață

Revenirea Formulei 1 în Olanda a fost legată în mod evident de ascensiunea lui Max Verstappen. Odată cu succesul pilotului Red Bull, circuitul a devenit centrul unui adevărat fenomen.

Culmea, decizia de a se renunța la cursă a fost luată chiar într-un moment în care Verstappen se afla în vârful dominației sale! În decembrie 2024, organizatorii au anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul pentru Zandvoort.

Problema nu au fost spectatorii, ci nota de plată

Zandvoort nu ducea lipsă nici de spectatori, nici de interes comercial. Pur și simplu, circuitul olandez nu mai poate susține financiar aventura în Formula 1.

Potrivit Motor Sport Magazine, Zandvoort și Silverstone se numără printre puținele circuite care nu beneficiază de sprijin guvernamental pentru organizarea Marelui Premiu. Organizatorii olandezi au explicat că aveau nevoie de o capacitate maximă în tribune în toate cele trei zile ale competiției doar pentru a atinge pragul de rentabilitate!

Taxa plătită pentru găzduirea unei curse de Formula 1 a tot crescut semnificativ. Dacă în 2019 media era de 31 de milioane de dolari pe cursă, pentru sezonul 2025 ajunsese la 43 de milioane de dolari.

Formula 1 devine tot mai greu accesibilă pentru europeni

Calendarul din 2026 vorbește de la sine despre direcția în care se îndreaptă Formula 1.

Sunt tot 24 de curse, dar competiția se extinde către piețe capabile să ofere contracte profitabile. Qatar, Arabia Saudită sau Las Vegas sunt exemplele cele mai evidente.

Formula 1 nu mai este dispusă să păstreze o cursă doar pentru că are istorie, tradiție sau suporteri fanatici. E vorba din ce în ce mai mult despre bani. Fiecare pretendent trebuie să-și justifice din punct de vedere economic locul pe care îl dorește la masă.

Zandvoort e cel mai bun exemplu că așa stau lucrurile

Zandvoort părea locul perfect pentru Formula 1. Un circuit amplasat lângă mare, într-o zonă în care bicicleta este rege, zeci de mii de oameni care veneau fără mașină și o atmosferă pe care puține Mari Premii o pot produce. O imagine idilică. Dar insuficient de comercială! Tocmai această cursă-model nu mai este viabilă financiar.

98% dintre spectatori ajungeau la Zandvoort cu trenul, bicicleta sau pe jos, iar organizatorii au primit premii pentru soluțiile implementate în domeniul sustenabilității.

Verstappen va avea duminică parte de ultima sa cursă „acasă” în Olanda, iar circuitul va spune adio F1 după o revenire scurtă, dar spectaculoasă. Zandvoort pleacă din Formula 1 cu fruntea sus. Dar pleacă!

Programul din weekend

Vineri 21 august - antrenamente și calificări Sprint (ora 17:15, Antena 3 și AntenaPlay)

Sâmbătă 22 august - Sprint (ora 13, Antena 3 și AntenaPlay) și calificări (ora 17, Antena 3 și AntenaPlay)

Duminică 23 august - cursa (ora 16, Antena 1)

Cum arată calendarul curselor din 2026

Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

(Melbourne) Marele Premiu al Chinei (Shanghai)

(Shanghai) Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

(Suzuka) Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir)

(Sakhir) Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

(Jeddah) Marele Premiu de la Miami (Miami)

(Miami) Marele Premiu al Canadei (Montreal)

(Montreal) Marele Premiu al Principatului Monaco (Monte Carlo)

(Monte Carlo) Marele Premiu al Spaniei-Catalunya (Barcelona)

(Barcelona) Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

(Spielberg) Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

(Silverstone) Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

(Spa-Francorchamps) Marele Premiu al Ungariei (Budapest)

(Budapest) Marele Premiu al Olandei (Zandvoort)

(Zandvoort) Marele Premiu al Italiei (Monza)

(Monza) Marele Premiu al Spaniei (Madrid)

(Madrid) Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

(Baku) Marele Premiu din Singapore (Marina Bay)

(Marina Bay) Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

(Austin) Marele Premiu al Mexicului (Mexico City)

(Mexico City) Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

(Sao Paulo) Marele Premiu din Las Vegas (Las Vegas)

(Las Vegas) Marele Premiu al Qatarului (Lusail)

(Lusail) Marele Premiu de la Abu Dhabi (Yas Marina)

2027 e anul în care va dispărea cursa de la Zandvoort, iar cursele de la Spa-Francorchamps și Barcelona vor intra într-o rotație. Cel mai probabil vor apărea în loc cursele de la Portimao (Portugalia) și Istanbul Park (Turcia)

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