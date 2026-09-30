Clubul de mare tradiție e salvat  A fost cumpărat de un fond de investiții pentru suma simbolică de un euro!
Bordeaux va evolua în Regional 1
Campionate

Clubul de mare tradiție e salvat A fost cumpărat de un fond de investiții pentru suma simbolică de un euro!

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 20:23
  • Girondins de Bordeaux, unul dintre cluburile istorice ale fotbalului francez, a fost preluat de fondul american de investiții Park Bench pentru suma simbolică de un euro.
  • Tranzacția marchează un nou capitol pentru formația care, în urmă cu mai mulți ani, evolua în competițiile europene și lupta pentru trofee în Franța.
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Odată cu preluarea clubului, Park Bench va prelua și datoriile acumulate de Girondins.

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Fondul american deține participații și la alte două cluburi europene, Cordoba, din liga a doua spaniolă, și Dunfermline Athletic, din liga secundă scoțiană.

Clubul francez se afla în proprietatea omului de afaceri hispano-luxemburghez Gerard Lopez, mandatul acestuia fiind marcat de probleme financiare și de o degradare treptată a situației sportive a echipei.

Șase titluri de campioană și patru Cupe ale Franței

Bordeaux are în palmares șase titluri de campioană a Franței, ultimul cucerit în 2009. Doar șase cluburi din Hexagon au câștigat de mai multe ori campionatul.

Girondins mai are patru Cupe ale Franței și o Cupă Intertoto, câștigată în 1996. Formația a participat de patru ori în Liga Campionilor și a disputat și finala Cupei UEFA în același an, în 1996.

De-a lungul istoriei sale, Bordeaux a avut în lot numeroși fotbaliști de renume. Printre aceștia s-au numărat campionii mondiali Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu și Christophe Dugarry, dar și campioni europeni precum Alain Giresse, Patrick Battiston, Bernard Lacombe și Jean Tigana.

Din Ligue 1, direct spre liga a șasea

Declinul clubului a devenit evident în ultimii ani. Bordeaux a retrogradat sportiv în Ligue 2 în primăvara lui 2022, după o perioadă în care formația nu a mai reușit să se mențină la nivelul de elită al fotbalului francez.

Problemele financiare au agravat situația. În vara lui 2024, Girondins a fost retrogradată administrativ până în National 2, al patrulea eșalon al fotbalului francez.

Situația s-a deteriorat și mai mult ulterior, iar clubul a fost exclus din campionatele naționale. Preluarea de către Park Bench oferă acum posibilitatea relansării proiectului sportiv.

Bordeaux va evolua în Regional 1

În urma schimbării de proprietar, Girondins Bordeaux urmează să evolueze în acest sezon în Regional 1, al șaselea nivel al fotbalului francez.

Astfel, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Hexagon pornește practic de la baza piramidei fotbalistice, la doar câțiva ani după ce se afla în prima ligă și participa în competițiile europene.

Preluarea pentru un euro simbolic reprezintă, în același timp, o încercare de salvare și reconstrucție a clubului. Noul proprietar va trebui să gestioneze datoriile existente și să creeze condițiile pentru ca Bordeaux să înceapă un nou parcurs sportiv.

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