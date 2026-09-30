Costel Gâlcă (54 de ani) și staff-ul său au avut câștig de cauză în procesul Rapid, prin care au cerut plata unor salarii restante.

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Pe lângă Costel Gâlcă, Rapid a fost reclamat de secundul Dumitru Uzunea, de preparatorul fizic Ciprian Daniel Prună și de analistul video Marius Bogdan Francisc.

Costel Gâlcă și staff-ul său au câștigat procesul cu Rapid

La mijlocul lunii septembrie, Gâlcă și colaboratorii săi au reclamat Rapid la Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF.

Aceștia au solicitat plata salariilor restante aferente lunilor martie, aprilie și mai, ultimele trei luni ale colaborării cu clubul giuleștean.

Acum, după ce procesul a fost analizat, CNSL le-a dat câștig de cauză lui Gâlcă, Uzunea, Prună și Francisc. Decizia a fost pronunțată marți, 29 septembrie, conform frf.ro.

Clubul Rapid este acum obligat să le achite acestora salariile restante din ultimele trei luni de colaborare. Costel Gâlcă avea un salariu de 20.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că giuleștenii trebuie să achite 60.000 de euro către fostul antrenor.

Costel Gâlcă a devenit antrenorul Rapidului în iunie 2025 și a rezistat doar un sezon pe banca giuleștenilor. Despărțirea a fost oficializată pe 26 mai 2026, după încheierea play-off-ului. Rapid a terminat campionatul pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.

43 de meciuri a petrecut Costel Gâlcă pe banca Rapidului. A avut un bilanț de 18 victorii, 12 remize și 13 înfrângeri

După despărțirea de Rapid, Gâlcă nu și-a mai găsit un nou angajament. Acesta a fost înlocuit în Giulești de Daniel Pancu.

Sub comanda noului antrenor, Rapid are un sezon foarte bun, aflându-se pe locul secund în Superliga, cu 21 de puncte acumulate după 10 etape, la două lungimi în spatele liderului Dinamo.

FCSB, Espanyol, Al-Taawon, Al-Fayha, Vejle, Al-Hazem, Radomiak și U Craiova sunt echipele pe care Costel Gâlcă le-a mai pregătit în cariera sa.

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