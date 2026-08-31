EXPECTED GOALS (XG). Ce arată statistica și cum o folosești la pariuri

Scorul final spune cine a câștigat, dar spune foarte puțin despre cum s-a jucat meciul. O echipă poate domina o oră întreagă și pierde la o singură fază.

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Statistica expected goals încearcă să acopere exact această diferență. Este cel mai folosit indicator din analiza modernă a fotbalului și, folosit corect, ajută la evaluarea marketurilor.

Ce măsoară, de fapt

Fiecare șut primește o valoare între zero și unu, care estimează probabilitatea ca o ocazie de acel tip să se transforme în gol. Estimarea se bazează pe date istorice din situații similare.

Elementele luate în calcul sunt distanța până la poartă, unghiul, partea corpului cu care s-a executat, tipul pasei precedente și presiunea adversarilor. Modelele diferă între furnizori, dar logica rămâne aceeași.

Suma valorilor tuturor șuturilor unei echipe dă valoarea ei pentru meci. O echipă cu multe ocazii bune acumulează mult, indiferent câte a transformat efectiv.

Pe Winboss sport , marketurile de goluri sunt disponibile pentru majoritatea competițiilor, deci concluzia unei astfel de analize se poate aplica direct.

De ce contează diferența față de scor

Un scor este rezultatul a nouăzeci de minute, adică al unui eșantion foarte mic. Un gol pe contraatac sau o deviere norocoasă schimbă complet cifra finală.

Statistica descrie, în schimb, cantitatea și calitatea ocaziilor create și primite. Este mult mai stabilă de la un meci la altul, deci mai utilă pentru estimarea meciului următor.

De aici vine principala ei utilizare: identificarea echipelor ale căror rezultate recente nu corespund jocului prestat, într-o direcție sau alta.

Cum se citește într-o analiză

Câteva comparații acoperă majoritatea situațiilor utile:

Valoarea creată față de golurile marcate: Arată eficiența ofensivă sau o serie de finalizări peste medie.

Arată eficiența ofensivă sau o serie de finalizări peste medie. Valoarea primită față de golurile încasate: Indică forma portarului sau o perioadă norocoasă defensiv.

Indică forma portarului sau o perioadă norocoasă defensiv. Diferența dintre cele două valori: Măsoară dominația reală pe parcursul meciului.

Măsoară dominația reală pe parcursul meciului. Media pe ultimele meciuri: Reduce influența unei partide atipice.

A doua comparație este cea mai des ignorată. O apărare care primește multe ocazii bune, dar încasează puține goluri, va reveni de obicei la medie.

La ce marketuri ajută cel mai mult

Indicatorul este construit în jurul ocaziilor, deci se potrivește cel mai bine marketurilor legate de goluri. Totalul de goluri și cele care privesc marcarea ambelor echipe sunt exemplele evidente.

Este mai puțin util la marketurile privind rezultatul final, unde contează și factori pe care nu îi surprinde: eliminările, tactica de la scor deschis sau gestionarea ultimelor minute.

Un ghid despre expected goals detaliază felul în care se compară valorile între competiții diferite, unde mediile nu sunt identice.

Limitele pe care merită să le știi

Statistica nu ține cont de contextul tactic. O echipă care conduce și se apără organizat va avea o valoare mică, fără ca asta să însemne un joc slab.

Nu surprinde nici calitatea individuală a finalizatorului. Un atacant constant peste medie va depăși valorile estimate pe perioade lungi, iar modelul nu îl distinge de restul.

În plus, valorile provin din modele diferite, cu rezultate ușor diferite pentru aceeași fază. Comparațiile între surse trebuie făcute cu prudență.

Cum o folosești în practică

Ordinea rezonabilă arată așa:

Aduni valorile pe ultimele meciuri, nu pe unul singur. Compari valoarea creată și pe cea primită cu golurile efective. Verifici dacă diferența are o explicație tactică sau de lot. Folosești concluzia doar pentru marketuri legate de goluri.

Concluzie

Expected goals măsoară calitatea ocaziilor, nu rezultatul, și este mult mai stabilă decât scorul de la un meci la altul. Utilitatea ei apare mai ales la marketurile legate de goluri.

Folosește medii pe mai multe meciuri, compară valorile cu golurile efective și ține cont de context. Rămâne un indicator, nu o predicție.

Jocurile de noroc sunt permise de la 18 ani. Joacă doar cu bani pe care ți-i permiți să îi pierzi și tratează pariurile ca pe o formă de divertisment, nu ca pe o sursă de venit.

Întrebări frecvente

1. Ce înseamnă expected goals?

O estimare a probabilității ca fiecare șut să devină gol, însumată pentru toate ocaziile unei echipe dintr-un meci.

2. Ce elemente intră în calcul?

Distanța, unghiul, partea corpului folosită, tipul pasei precedente și presiunea defensivă, comparate cu situații istorice similare.

3. La ce marketuri este utilă?

Mai ales la cele legate de goluri, precum totalul de goluri sau marcarea ambelor echipe.

4. De ce diferă valorile între surse?

Pentru că fiecare furnizor folosește propriul model, antrenat pe date și criterii ușor diferite.

5. Poate înlocui analiza clasică?

Nu. Nu surprinde contextul tactic, eliminările sau calitatea individuală a finalizatorului, deci completează analiza, fără să o înlocuiască.

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