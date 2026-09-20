Irlanda, într-o situație teribilă A cerut excluderea Israelului din fotbal, dar a primit un răspuns sec din partea UEFA

Irlanda joacă de două ori în opt zile contra Israelului în Nations League B, după ce a solicitat la UEFA și FIFA suspendarea acestei naționale din cauza dezastrului din Gaza.

Ce a cerut Irlanda pentru această ediție a Ligii Națiunilor și care a fost răspunsul UEFA.

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Exact ce nu voia Irlanda s-a întâmplat. Era ceva posibil și UEFA nu a ținut cont de solicitarea forului de la Dublin.

Irlanda a cerut suspendarea Israelului. Și nu a vrut să joace cu Israel. Răspuns negativ

În timpul războiului dintre Israel și Palestina, după ce ONU a acuzat autoritățile de la Ierusalim că au făcut genocid în Gaza (peste 80.000 de victime), federația irlandeză (FAI) a cerut oficial la UEFA și FIFA să procedeze ca în cazul Rusiei.

Să excludă Israelul din fotbalul internațional. Cerere ignorată și la Nyon, și la Zurich.

O imagine obișnuită în Gaza în timpul războiului. Foto: Imago

La tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Ligii Națiunilor B, Irlanda a făcut alt apel la UEFA: să evite un dublu duel cu Israel ținând cont de ce s-a petrecut în trecut.

Încă o dată, forul continental nu a admis solicitarea insularilor. Efectul: cele două selecționate se vor înfrunta de două ori în opt zile în seria a 3-a. Niciun meci acasă, ambele se joacă pe teren neutru.

27 septembrie, Israel - Irlanda (Debrecen/Ungaria).

4 octombrie, Irlanda - Israel (Backa Topola/Serbia).

De ce nu a evitat UEFA un meci Irlanda - Israel: „Nu au fost în conflict direct”

„Răspunsul pe care l-am primit de la UEFA a fost foarte clar. Imposibil, pentru că Irlanda și Israelul nu au fost niciodată în conflict direct”, a declarat David Currell, directorul executiv FAI, potrivit BBC.

S-a cerut excluderea Israelului, dar Israel încă joacă în competițiile UEFA și FIFA. Foto: Imago

„Nu am fi vrut să ne aflăm în această situație. Am cerut public ca Israelul să fie suspendat din fotbalul internațional.

Am fost singura federație din cadrul UEFA, una dintre cele 55 de membre, care a făcut oficial acest lucru”.

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