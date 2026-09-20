România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară

Ucraina - România 0-3. Victorie de senzație pentru „tricolori”, în optimile de finală de la EuroVolley.

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După victoria spectaculoasă obținută în fața Franței, în ultima etapă a grupelor, România își continuă parcursul incredibil și va evolua în sferturile de finală ale Campionatului European.

Ucraina - România 0-3 . Victorie de senzație și calificare pentru „tricolori”

Partida contra țării vecine a fost una echilibrată, în ciuda scorului final, România reușind să se impună cu 25-22, respectiv 25-21 în primele două seturi.

În setul 3, „tricolorii” au început în forță, distanțându-se chiar și la 3 puncte, însă ucrainenii au reușind să revină, menținând un scor egal până la 28-28.

România a forțat și, cu prestațiile foarte bune ale lui Rață și Chițigoi, a reușit să obțină două puncte consecutive, stabilind scorul final, 30-28 și 3-0 la seturi.

În sferturile de finală de marți, naționala noastră va întâlni câștigătoarea dintre Franța și Portugalia.

„Mulțumim pentru aprecieri! Mă așteptam să luptăm astfel, am întâlnit o echipă bună, numărul 10 în lume. Sunt bucuros că au venit câțiva români să ne susțină.

Vom sărbători astăzi și vom încerca să luptăm din nou, tot în fața Franței probabil”, a spus Alexandru Rață după meci, la TVR 1.

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