Jucătoarea de darts Fallon Sherrock (32 de ani) a obținut o victorie istorică vineri seară, învingându-l pe Luke Littler (19 ani), liderul clasamentului mondial.

Meciul a avut loc în cadrul competiției „Beat Luke Littler” difuzate pe Netflix, iar britanica și-a adjudecat premiul de 501.000 de lire sterline.

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Preselecțiile organizate în Londra și Manchester au strâns peste 3.000 de candidați, care au format cozi încă din primele ore ale dimineții.

Formatul emisiunii a combinat concurenți amatori (un profesor, un manager de restaurant sau un gunoier de 18 ani) cu sportivi semi-profesioniști și tineri consacrați ai sportului.

Premiul de 501.000 de lire sterline face trimitere directă la formatul clasic din darts, în care fiecare joc începe de la 501 de puncte.

Fallon Sherrock l-a învins pe Luke Littler și a câștigat o avere

La debutul emisiunii, prezentatorul Gary Lineker a subliniat miza uriașă pentru campionul mondial din 2025 și 2026, afirmând că Littler „și-a pus reputația în joc”.

Intrată în concurs drept al 15-lea concurent (în total, 20 urmau să aibă șansa de a-l înfrunta pe Littler), Sherrock a câștigat aruncarea la centru („the bull”) și a închis jocul din 14 săgeți, moment în care fiul ei a urcat pe scenă pentru a o îmbrățișa.

Fostă coafeză în Milton Keynes, Sherrock a devenit în 2019 prima femeie din istorie care a câștigat un meci la Campionatul Mondial, reușind să obțină două victorii și să ajungă până în 16-imi.

Performanțele sale i-au adus supranumele de „Queen of the Palace”, o referire la Alexandra Palace, arena care găzduiește competiția.

„Este o nebunie. Nu pot exprima în cuvinte cât de mult înseamnă asta. Și să-l am pe fiul meu alături, este prima dată când vine la un eveniment și m-a văzut câștigând.

A fost minunat, un moment extraordinar pe care îl voi ține minte pentru totdeauna. Dă-mi o oportunitate și o voi fructifica de fiecare dată. Sunt cu adevărat mândră de mine”, a spus Sherrock, potrivit dailymail.com.

Înaintea meciului, sportiva subliniase că participarea sa vizează promovarea sportului feminin.

Am spus întotdeauna că mi-aș dori mai multe oportunități pentru a promova jocul feminin, iar aceasta este ocazia perfectă. Fallon Sherrock, jucătoare de darts

De cealaltă parte, Luke Littler a recunoscut evoluția impecabilă a adversarei sale: „Speram să-mi dea o șansă, dar nu a făcut-o. M-am bucurat de fiecare minut. A fost bine. Să o facem din nou anul viitor”.

Fallon Sherrock: „Cred că oamenii uită de unde am plecat”

Victoria îi triplează practic lui Sherrock câștigurile totale din carieră, depășind cu mult cele aproximativ 250.000 de lire sterline obținute în premii anterior acestui turneu.

„Acest premiu îți schimbă viața. O va schimba cu siguranță pe a mea. Am impresia că oamenii cred că am mai mulți bani decât am de fapt, dar chiar nu este așa”, a afirmat britanica, potrivit sportbible.com.

Totodată, Sherrock a răspuns criticilor legate de includerea ei în competiție și de reacțiile negative apărute pe rețelele de socializare.

„Evident că văd reacțiile negative și toate comentariile critice. Dar, la urma urmei, mă încadrez în criterii. Nu am avut niciodată un Tour Card (n.r. licență de jucător profesionist) și nici nu m-aș considera cu adevărat o profesionistă, pentru că joc darts doar din plăcere. Cred că oamenii uită de unde am plecat”.

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