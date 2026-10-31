Sacrificiul lui Martinez FOTO. Argentinianul și-a distrus degetul pentru a juca la CM 2026: „Va rămâne așa pe veci”. Cum arată acum +5 foto
Emiliano Martinez. Foto: IMAGO + captură X
Campionate

Sacrificiul lui Martinez FOTO. Argentinianul și-a distrus degetul pentru a juca la CM 2026: „Va rămâne așa pe veci”. Cum arată acum

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 12:57
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 12:57
  • Emiliano Martinez (34 de ani) și-a arătat în premieră degetul fracturat după finala Europa League din sezonul precedent.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Portarul lui Chelsea lipsește acum după o nouă accidentare cruntă, fractură de mandibulă, însă a vorbit pe larg despre problema cu care s-a confruntat pe parcursul Cupei Mondiale din 2026.

Și-a făcut colegul KO Un fotbalist recunoaște că și-a lovit coechipierul cu pumnul. A fost acuzat și că l-a amenințat cu un cuțit!
Citește și
Și-a făcut colegul KO Un fotbalist recunoaște că și-a lovit coechipierul cu pumnul. A fost acuzat și că l-a amenințat cu un cuțit!
Citește mai mult
Și-a făcut colegul KO Un fotbalist recunoaște că și-a lovit coechipierul cu pumnul. A fost acuzat și că l-a amenințat cu un cuțit!

Emiliano Martinez: „Va rămâne așa pentru tot restul vieții mele”

Încurajat de selecționerul Lionel Scaloni după accidentarea din finala europeană, goalkeeper-ul argentinian a jucat la CM 2026 cu degetul fracturat și s-a antrenat cu mingi de volei până la sfertul de finală contra Elveției.

Martinez a beneficiat de o mănușă specială, confecționată de cei de la Adidas și, cu degetul bandajat, a reușit să fie titular în poarta campioanei mondiale din 2022.

„Va rămâne așa pentru tot restul vieții mele”, a spus Martinez pentru Los Edul, în timp ce a dezvăluit cum arată degetul afectat.

Galerie foto (5 imagini)

Emiliano Martinez și-a arătat degetul fracturat / Foto: capturi X/Polymarkert Sports Emiliano Martinez și-a arătat degetul fracturat / Foto: capturi X/Polymarkert Sports Emiliano Martinez și-a arătat degetul fracturat / Foto: capturi X/Polymarkert Sports Emiliano Martinez și-a arătat degetul fracturat / Foto: capturi X/Polymarkert Sports Emiliano Martinez și-a arătat degetul fracturat / Foto: capturi X/Polymarkert Sports
+5 Foto
labels.photo-gallery

„Mi-am rupt degetul în finala Europa League. Când medicul mi-a arătat radiografia, am început să plâng pentru că am crezut că voi rata Cupa Mondială.

Scaloni mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: «Indiferent dacă reușești sau nu, te voi susține… vino oricum».

Am decis să nu fac operația. Adidas mi-a confecționat o mănușă specială și am jucat cu degetul complet bandajat. Nu simțeam decât patru degete.

Nici măcar nu puteam să mă antrenez cu mingi de fotbal obișnuite. M-am antrenat cu mingi de volei până la meciul cu Elveția.

Cât de mult m-a afectat asta la Cupa Mondială? Zece din zece. Eram practic un zombie. De fiecare dată când mâna mea atingea solul, vedeam stele. Am plâns până la miezul nopții pentru că degetul meu era umflat ca un cârnat însângerat.

După Cupa Mondială, am făcut o altă radiografie și degetul era încă rupt în două. Și astăzi joc în ciuda durerii. La un moment dat, voi avea nevoie de operație”, a explicat Emiliano Martinez, potrivit thesun.co.uk.

Recent, portarul a suferit o intervenție chirurgicală după fractura de maxilar suferită în meciul cu Everton, în urma căreia va absenta în jur de 6 săptămâni.

Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1
Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1

Galerie foto (43 imagini)

Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1
+43 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
argentina cm 2026 fractura emiliano martinez deget
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
19:15
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
18:18
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
17:33
Scos pe targă FOTO. Accidentare gravă în Liga 2 » Piciorul i-a fost imobilizat
Scos pe targă FOTO. Accidentare gravă în Liga 2 » Piciorul i-a fost imobilizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
Top stiri
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Superliga
13:46
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de Laurențiu Reghecampf
Citește mai mult
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Campionate
13:00
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Citește mai mult
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Diverse
09:03
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Citește mai mult
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
B365
31.10
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
Citește mai mult
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share