Sacrificiul lui Martinez FOTO. Argentinianul și-a distrus degetul pentru a juca la CM 2026: „Va rămâne așa pe veci”. Cum arată acum

Emiliano Martinez (34 de ani) și-a arătat în premieră degetul fracturat după finala Europa League din sezonul precedent.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Portarul lui Chelsea lipsește acum după o nouă accidentare cruntă, fractură de mandibulă, însă a vorbit pe larg despre problema cu care s-a confruntat pe parcursul Cupei Mondiale din 2026.

Emiliano Martinez: „Va rămâne așa pentru tot restul vieții mele”

Încurajat de selecționerul Lionel Scaloni după accidentarea din finala europeană, goalkeeper-ul argentinian a jucat la CM 2026 cu degetul fracturat și s-a antrenat cu mingi de volei până la sfertul de finală contra Elveției.

Martinez a beneficiat de o mănușă specială, confecționată de cei de la Adidas și, cu degetul bandajat, a reușit să fie titular în poarta campioanei mondiale din 2022.

„Va rămâne așa pentru tot restul vieții mele”, a spus Martinez pentru Los Edul, în timp ce a dezvăluit cum arată degetul afectat.

„Mi-am rupt degetul în finala Europa League. Când medicul mi-a arătat radiografia, am început să plâng pentru că am crezut că voi rata Cupa Mondială.

Scaloni mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: «Indiferent dacă reușești sau nu, te voi susține… vino oricum».

Am decis să nu fac operația. Adidas mi-a confecționat o mănușă specială și am jucat cu degetul complet bandajat. Nu simțeam decât patru degete.

Nici măcar nu puteam să mă antrenez cu mingi de fotbal obișnuite. M-am antrenat cu mingi de volei până la meciul cu Elveția.

Cât de mult m-a afectat asta la Cupa Mondială? Zece din zece. Eram practic un zombie. De fiecare dată când mâna mea atingea solul, vedeam stele. Am plâns până la miezul nopții pentru că degetul meu era umflat ca un cârnat însângerat.

După Cupa Mondială, am făcut o altă radiografie și degetul era încă rupt în două. Și astăzi joc în ciuda durerii. La un moment dat, voi avea nevoie de operație”, a explicat Emiliano Martinez, potrivit thesun.co.uk.

Recent, portarul a suferit o intervenție chirurgicală după fractura de maxilar suferită în meciul cu Everton, în urma căreia va absenta în jur de 6 săptămâni.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport