Fatih Tekke (48 de ani), antrenorul lui Trabzonspor, și-a anunțat demisia după înfrângerea categorică suferită cu Ferencvaros, scor 0-4, în play-off-ul Europa League.

Conducerea clubului la care este legitimat și românul Denis Drăguș (27 de ani) își dorește totuși să continue colaborarea cu tehnicianul turc.

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Chiar dacă Trabzonspor a transferat nume importante în această vară, printre care și starul egiptean Mohamed Salah, formația turcă a fost învinsă de Ferencvaros, scor 0-5 la general.

În meciul de joi, românul Marius Corbu a marcat cel de-al doilea gol al echipei sale, în minutul 54.

Fatih Tekke și-a anunțat demisia după eliminarea din Europa League: „Simt că am dreptul să-mi aplic singur această pedeapsă”

Deși Trabzonspor va continua în faza ligii din Conference League, Fatih Tekke și-a asumat responsabilitatea pentru această înfrângere și a anunțat că nu își mai dorește să continue pe banca echipei.

„A fost o seară foarte tristă. Desigur, cauza sunt eu și echipa mea. A fost o seară tristă atât pentru țara noastră, cât și pentru clubul nostru. Părea că va fi un meci pozitiv până la acea eliminare (n.r. a lui Malinovskyi, din minutul 13). În cele din urmă, nu ne-am calificat în Europa League.

În ultimele 18 luni, eu și echipa mea am muncit zi și noapte, am dat totul și am încercat să găsim soluții pentru a ne îmbunătăți. Sunt sigur că echipa va fi mult, mult mai bună.

Nu vreau să prelungesc acest moment. Începând de acum, demisionez din funcția pe care am ocupat-o în ultimele 18 luni. Simt că am dreptul să-mi aplic singur această pedeapsă”, a declarat antrenorul, conform aa.com.tr.

FOTO. Golul lui Marius Corbu din Ferencvaros - Trabzonspor 4-0

Fatih Tekke a continuat și a catalogat înfrângerea suferită în returul din play-off-ul Europa League drept „inacceptabilă”.

„Demisionez dintr-o funcție foarte onorantă. Înfrângerea de astăzi (n.r. joi) este inacceptabilă. Rezultatele slabe și ghinionul sunt lucruri pe care le poți accepta, dar eu nu pot accepta ceea ce s-a întâmplat astăzi.

Nici măcar nu pot dormi în aceste condiții. Sper ca toată lumea să mă ierte. Am făcut tot ce am putut. Există unele meciuri care te rănesc cu adevărat. Tocmai am trecut printr-un astfel de meci”, a mai adăugat Tekke.

2029 este anul când contractul lui Fatih Tekke cu Trabzonspor expiră. A preluat echipa în martie 2025

Conducerea clubului nu a acceptat demisia lui Tekke

În momentul când și-a anunțat public demisia, Tekke a precizat că conducerea lui Trabzonspor nu știa de decizia sa.

Ulterior, oficialii clubului nu au acceptat demisia turcului, întrucât vor ca Fatih Tekke să continue pe banca lui Trabzonspor, informează en.haberler.com.

Se consideră că demisia antrenorului nu are legătură doar cu eliminarea din Europa League, ci și cu sosirea lui Mohamed Salah, care „ar fi agitat apele la Trabzonspor”.

Trabzonspor își va continua parcursul european în faza ligii din Conference League, acolo unde va juca cu:

Freiburg (A), Steaua Roșie (D), Hearts (A), KuPS (D), Jablonec (A), CSKA Sofia (D).

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