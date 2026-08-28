- FERENCVAROS - TRABZONSPOR 4-0 (în tur, 1-0). Marius Corbu (24 de ani) a marcat pentru gazde într-una dintre cele mai mari surprize ale play-off-ului din Europa League.
Cu jucători precum Andre Onana, Ruslan Malinovsky și Mohamed Salah în primul „11”, Trabzonspor nu a avut nicio șansă în Ungaria.
Fosta campioană a Turciei a fost nevoită să joace în inferioritate numerică încă din minutul 13, după eliminarea lui Malinovsky. Șase minute mai târziu, Ferencvaros a deschis scorul prin mijlocașul irlandez Callum O'Dowda.
FOTO. Marius Corbu, gol pentru Ferencvaros în meciul cu Trabzonspor
Decisiv în ultimul meci de campionat, 1-0 cu Zalaegerszeg, Marius Corbu a recidivat.
Internaționalul român a dublat avantajul echipei sale în minutul 54. A driblat elegant un adversar și l-a învins pe Onana cu un șut la colțul lung, din interiorul careului de 16 metri.
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Pentru Trabzon, dezastrul a continuat. Formația antrenată de Fatih Tekke a rămas în nouă jucători de câmp, după ce Lopes Cabral a fost și el eliminat pentru două cartonașe galbene.
Până la finalul partidei, maghiarii au mai punctat de două ori. Dele a înscris din penalty în minutul 59, iar Krisztian Lisztes a stabilit scorul final în minutul 86.
Mohamed Salah a evoluat 64 de minute la oaspeți, în timp ce Denis Drăguș nu a fost în lotul turcilor. De partea cealaltă, Corbu a fost schimbat în minutul 83.