Vedetele lui Trabzonspor, umilite în Ungaria FOTO. Ferencvaros a produs marea surpriză în Europa League! Gol superb marcat de Corbu +7 foto
Marius Corbu/ Foto: IMAGO
Europa League

Vedetele lui Trabzonspor, umilite în Ungaria FOTO. Ferencvaros a produs marea surpriză în Europa League! Gol superb marcat de Corbu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 00:11
  • FERENCVAROS - TRABZONSPOR 4-0 (în tur, 1-0). Marius Corbu (24 de ani) a marcat pentru gazde într-una dintre cele mai mari surprize ale play-off-ului din Europa League.
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Cu jucători precum Andre Onana, Ruslan Malinovsky și Mohamed Salah în primul „11”, Trabzonspor nu a avut nicio șansă în Ungaria.

Fosta campioană a Turciei a fost nevoită să joace în inferioritate numerică încă din minutul 13, după eliminarea lui Malinovsky. Șase minute mai târziu, Ferencvaros a deschis scorul prin mijlocașul irlandez Callum O'Dowda.

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FOTO. Marius Corbu, gol pentru Ferencvaros în meciul cu Trabzonspor

Decisiv în ultimul meci de campionat, 1-0 cu Zalaegerszeg, Marius Corbu a recidivat.

Internaționalul român a dublat avantajul echipei sale în minutul 54. A driblat elegant un adversar și l-a învins pe Onana cu un șut la colțul lung, din interiorul careului de 16 metri.

Ferencvaros - Trabzonspor. Golul marcat de Marius Corbu Foto captură VIDEO reedit (7).jpg
Ferencvaros - Trabzonspor. Golul marcat de Marius Corbu Foto captură VIDEO reedit (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Ferencvaros - Trabzonspor. Golul marcat de Marius Corbu Foto captură VIDEO reedit (1).jpg Ferencvaros - Trabzonspor. Golul marcat de Marius Corbu Foto captură VIDEO reedit (2).jpg Ferencvaros - Trabzonspor. Golul marcat de Marius Corbu Foto captură VIDEO reedit (3).jpg Ferencvaros - Trabzonspor. Golul marcat de Marius Corbu Foto captură VIDEO reedit (4).jpg Ferencvaros - Trabzonspor. Golul marcat de Marius Corbu Foto captură VIDEO reedit (5).jpg
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Pentru Trabzon, dezastrul a continuat. Formația antrenată de Fatih Tekke a rămas în nouă jucători de câmp, după ce Lopes Cabral a fost și el eliminat pentru două cartonașe galbene.

Până la finalul partidei, maghiarii au mai punctat de două ori. Dele a înscris din penalty în minutul 59, iar Krisztian Lisztes a stabilit scorul final în minutul 86.

Mohamed Salah a evoluat 64 de minute la oaspeți, în timp ce Denis Drăguș nu a fost în lotul turcilor. De partea cealaltă, Corbu a fost schimbat în minutul 83.

3 goluri
a marcat Corbu în 11 meciuri jucate pentru Ferencvaros în acest sezon, în toate competițiile

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