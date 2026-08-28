Marele pericol pentru U Craiova Gică Craioveanu, după ce a aflat cu cine vor juca oltenii în Conference League: „E un balaur! E aproape imposibil”
Gică Craioveanu
Conference League

Marele pericol pentru U Craiova Gică Craioveanu, după ce a aflat cu cine vor juca oltenii în Conference League: „E un balaur! E aproape imposibil”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 16:32
  • Gică Craioveanu (58 de ani) a oferit o primă reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală a Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oltenii au „căzut” în cea de-a treia competiție europeană, după eliminarea din play-off-ul Europa League, în care a mai evoluat și în stagiunea anterioară.

Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
Citește și
Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
Citește mai mult
Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania

Gică Craioveanu: „Chiar dacă am statuie la Getafe, nu se pune problema cu cine voi ține”

Printre adversarii oltenilor se află și Getafe, fosta echipă a lui Craioveanu, însă acesta a transmis că nu va putea susține altă echipă în afară de U Craiova.

„Asta ar fi culmea. Eu iubesc această echipă, am vorbit tot timpul la superlativ de Craiova. Dacă am fost fotbalist, a fost datorită Craiovei. Chiar dacă am statuie la Getafe, nu se pune problema cu cine voi ține. Voi ține cu Craiova până voi dispărea. Getafe nu e o echipă de speriat.

E foarte greu de bătut, incomodă, joacă un fotbal fizic, cu foarte multe întreruperi. Nu au un joc foarte spectaculos, dar primesc foarte greu gol.

Cam acolo mă îndrept, spre un 0-0. Getafe duce întotdeauna meciul în zona lor de confort, să nu se întâmple nimic, fără faze de poartă”, a declarat Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Cât despre numărul de puncte pe care crede că-l va obține formația lui Coelho, fostul jucător a transmis:

„Brighton e un balaur, e o echipă mare. (n.r. - Câte puncte va face Craiova?) Opt puncte. Pe Egnatia îi batem, Escaldes și un punct cu Getafe. Încă un punct cu Kairat, 8.

Cu Brighton e aproape imposibil, cu Copenhaga foarte greu. De Getafe nu ar trebui să-i fie teamă pentru că știu cum joacă Getafe”.

Adversarele Universității Craiova din faza principală

  • Copenhaga (A)
  • Brighton (D)
  • Getafe (A)
  • Kairat (D)
  • Egnatia (A)
  • Inter Escaldes (D)

Citește și

Cele mai scumpe loturi din lume în 2026 Cluburile care depășesc 1 miliard de euro
Publicitate
15:38
Cele mai scumpe loturi din lume în 2026 Cluburile care depășesc 1 miliard de euro
Citește mai mult
Cele mai scumpe loturi din lume în 2026 Cluburile care depășesc 1 miliard de euro
Ionuț Radu și Juventus, în Giulești! Cu cine va juca Hapoel Beer-Sheva în Europa League la București! Fanii românii vor putea merge la meciuri
Europa League
15:20
Ionuț Radu și Juventus, în Giulești! Cu cine va juca Hapoel Beer-Sheva în Europa League la București! Fanii românii vor putea merge la meciuri
Citește mai mult
Ionuț Radu și Juventus, în Giulești! Cu cine va juca Hapoel Beer-Sheva în Europa League la București! Fanii românii vor putea merge la meciuri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Universitatea Craiova ADVERSARI getafe Gica Craioveanu conference league
Știrile zilei din sport
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Diverse
16:13
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Citește mai mult
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Campionate
14:26
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Stranieri
15:34
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Citește mai mult
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Superliga
16:27
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește mai mult
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:46
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
18:02
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
18:39
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
17:42
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Superliga
16:36
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Citește mai mult
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Jocurile Olimpice
13:29
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Citește mai mult
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Campionate
11:02
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Citește mai mult
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
B365
28.08
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share