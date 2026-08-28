Marele pericol pentru U Craiova Gică Craioveanu, după ce a aflat cu cine vor juca oltenii în Conference League: „E un balaur! E aproape imposibil”

- Gică Craioveanu (58 de ani) a oferit o primă reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală a Conference League.
Oltenii au „căzut” în cea de-a treia competiție europeană, după eliminarea din play-off-ul Europa League, în care a mai evoluat și în stagiunea anterioară.
Gică Craioveanu: „Chiar dacă am statuie la Getafe, nu se pune problema cu cine voi ține”
Printre adversarii oltenilor se află și Getafe, fosta echipă a lui Craioveanu, însă acesta a transmis că nu va putea susține altă echipă în afară de U Craiova.
„Asta ar fi culmea. Eu iubesc această echipă, am vorbit tot timpul la superlativ de Craiova. Dacă am fost fotbalist, a fost datorită Craiovei. Chiar dacă am statuie la Getafe, nu se pune problema cu cine voi ține. Voi ține cu Craiova până voi dispărea. Getafe nu e o echipă de speriat.
E foarte greu de bătut, incomodă, joacă un fotbal fizic, cu foarte multe întreruperi. Nu au un joc foarte spectaculos, dar primesc foarte greu gol.
Cam acolo mă îndrept, spre un 0-0. Getafe duce întotdeauna meciul în zona lor de confort, să nu se întâmple nimic, fără faze de poartă”, a declarat Craioveanu, potrivit digisport.ro.
Cât despre numărul de puncte pe care crede că-l va obține formația lui Coelho, fostul jucător a transmis:
„Brighton e un balaur, e o echipă mare. (n.r. - Câte puncte va face Craiova?) Opt puncte. Pe Egnatia îi batem, Escaldes și un punct cu Getafe. Încă un punct cu Kairat, 8.
Cu Brighton e aproape imposibil, cu Copenhaga foarte greu. De Getafe nu ar trebui să-i fie teamă pentru că știu cum joacă Getafe”.
Adversarele Universității Craiova din faza principală
- Copenhaga (A)
- Brighton (D)
- Getafe (A)
- Kairat (D)
- Egnatia (A)
- Inter Escaldes (D)