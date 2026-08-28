Marele pericol pentru U Craiova Gică Craioveanu, după ce a aflat cu cine vor juca oltenii în Conference League: „E un balaur! E aproape imposibil”

Gică Craioveanu (58 de ani) a oferit o primă reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală a Conference League.

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Oltenii au „căzut” în cea de-a treia competiție europeană, după eliminarea din play-off-ul Europa League, în care a mai evoluat și în stagiunea anterioară.

Gică Craioveanu: „Chiar dacă am statuie la Getafe, nu se pune problema cu cine voi ține”

Printre adversarii oltenilor se află și Getafe, fosta echipă a lui Craioveanu, însă acesta a transmis că nu va putea susține altă echipă în afară de U Craiova.

„Asta ar fi culmea. Eu iubesc această echipă, am vorbit tot timpul la superlativ de Craiova. Dacă am fost fotbalist, a fost datorită Craiovei. Chiar dacă am statuie la Getafe, nu se pune problema cu cine voi ține. Voi ține cu Craiova până voi dispărea. Getafe nu e o echipă de speriat.

E foarte greu de bătut, incomodă, joacă un fotbal fizic, cu foarte multe întreruperi. Nu au un joc foarte spectaculos, dar primesc foarte greu gol.

Cam acolo mă îndrept, spre un 0-0. Getafe duce întotdeauna meciul în zona lor de confort, să nu se întâmple nimic, fără faze de poartă”, a declarat Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Cât despre numărul de puncte pe care crede că-l va obține formația lui Coelho, fostul jucător a transmis:

„Brighton e un balaur, e o echipă mare. (n.r. - Câte puncte va face Craiova?) Opt puncte. Pe Egnatia îi batem, Escaldes și un punct cu Getafe. Încă un punct cu Kairat, 8.

Cu Brighton e aproape imposibil, cu Copenhaga foarte greu. De Getafe nu ar trebui să-i fie teamă pentru că știu cum joacă Getafe”.

Adversarele Universității Craiova din faza principală

Copenhaga (A)

Brighton (D)

Getafe (A)

Kairat (D)

Egnatia (A)

Inter Escaldes (D)

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