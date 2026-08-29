FC Argeș a pierdut cu 0-1 în fața lui Sepsi, golul lui Oțeliță din minutul 89 fiind contestat vehement de gazde.

Piteștenii au reclamat un fault la faza premergătoare golului, în care fundașul Florin Borța s-a accidentat și nu a mai putut continua partida.

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FC Argeș a fost învinsă pe teren propriu de Sepsi, după ce nou-promovata a dat lovitura pe final și s-a impus cu 1-0.

FOTO. Scandal după victoria lui Sepsi! Borța a ajuns la spital după intrarea de la faza golului

Golul decisiv a venit în minutul 89, când Davordzie a recuperat o minge și i-a pasat lui Oteliță, iar acesta l-a învins pe Căbuz.

Faza a stârnit însă furia celor de la FC Argeș. Florin Borța a intrat prin alunecare pentru a intercepta o minge preluată mai larg de ghanez, la aproximativ 25 de metri de propria poartă.

Borța a jucat balonul, însă acesta a ajuns direct sub gheata lui Davordzie. Africanul n-a putut evita contactul, fiind deja cu piciorul aproape pe gazon și și-a călcat fără intenție adversarul pe piciorul stâng.

Piteștenii au cerut fault, însă arbitrul George Roman a lăsat jocul să continue. Davordzie s-a eliberat, după ce fusese agățat (fără intenție) cu piciorul drept de Borța și i-a pasat imediat lui Oteliță, scăpat din marcaj la marginea careului. Acesta a șutat din prima și l-a învins pe Căbuz, stabilind scorul final.

Borța a ajuns la spital

Fundașul lui FC Argeș nu a mai putut continua partida după contactul cu Davordzie. Borța a fost înlocuit în prelungiri cu Tofan, iar după meci a ajuns la spital.

Piciorul stâng al fundașului este umflat deasupra gleznei, în zona în care a fost zgâriat de crampoanele adversarului.

Bogdan Andone: „Se arbitrează în funcție de interese”

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a vorbit după meci despre accidentarea elevului său, și a atacat dur arbitrajul.

„Sperăm să nu fie foarte gravă accidentarea. Încerc să mă abțin, să nu mai comentez alte lucruri. La faza golului, Borța e cu genunchiul, cu entorsă, merge la spital.

âÎnainte a fost cu Balaure în aceeași situație, la limita careului, nu s-a dat fault, nu s-a dat fault, s-a lăsat și acolo, și acolo. E interpretare diferită de fază și cred că e și în funcție de interesele care sunt”, a declarat antrenorul lui FC Argeș la Prima Sport.

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