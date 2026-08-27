Se invocă neșansa, nu și că Ararat Armenia e nimeni în Europa. Parcurgem lista echipelor pe care le-a eliminat în ultimii ani. Și ne apucă plănsu’.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tot aud de când s-a terminat meciul de la Erevan că Universitate Craiova avut ghinion imens. Că a avut ocazii, că a ratat mult, că adversarul a tras primul șut pe poartă la penalty-ul din prelungiri.

Ceva adevăr există, dar să pui această eliminare exclusiv pe seama neșansei, e deja prea mult. În două meciuri, care au însumat peste 200 de minute, Craiova n-a fost în stare să marcheze un gol în plus față de Ararat. Acest lucru ține tot de valoare. Sau de lipsa ei.

Să contești decizia arbitrului, de repetare a penalty-ului, acest lucru chiar arată că lipsa de obiectivitate e totală la cei care încearcă să susțină așa ceva.

Dar peste toate aceste lucruri e ceva care contează mai mult decât orice. Și anume: pe cine a avut în față Craiova. O echipă care e zero la nivel european. Nu spune nimic, nu înseamnă nimic, n-a făcut mai nimic.

Șiți de unde sunt țările de unde provin echipele pe care Ararat le-a eliminat în perioada 2024-2026 în Europa? Notați:

Republica Moldova

România

Irlanda

Letonia

Acesta e CV-ul echipei în fața căreia Craiova invocă ghinionul. Iar dacă parcurgem și lista echipelor pe care Ararat le-a eliminat, atunci chiar ne apucă plânsu’: Zimbru Chișinău, U Cluj, Shamrock Rovers și Riga! Aici, discuția despre ghinion își pierde relevanța.

Pentru că, dacă ai ghinion cu adversare din lumea a treia, atunci e o singură concluzie: ești slab, foarte slab!

În plus, în această vară, Craiova a câștigat doar două duble. Împotriva altora din lumea a treia, chiar a patra: Vitebsk (Belarus) și KuPS (Finlanda).