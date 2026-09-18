GOLAZO.ro prezintă detaliile din spatele deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), care a pus punct procesului dintre Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) și mijlocașul Cosmin Matei.

Deși WADA a cerut o suspendare drastică, de până la doi ani, arbitrul unic a considerat că fotbalistul a avut o „culpă ușoară” și că o sancțiune de nouă luni este adecvată.

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Instanța de la Lausanne a redactat motivarea deciziei prin care fotbalistul Cosmin Matei (34 de ani) fost suspendat pentru 9 luni, după ce fusese depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină (un stimulent interzis) la finalul unui meci Sepsi - Universitatea Craiova (1-3), disputat pe 4 februarie 2024.

Motivarea TAS pentru suspendarea lui Cosmin Matei pentru 9 luni

Deși Comisia de Apel atașată Secretariatului General al Guvernului României îi anulase inițial suspendarea de 6 luni dictată de Agenția Națională Antidoping (ANAD), transformând-o într-un simplu avertisment, WADA a atacat decizia la TAS.

Agenția Mondială a susținut că decizia de la București a fost o eroare gravă de aplicare a regulamentului și a solicitat o suspendare dură, plasată la limita superioară a baremului, între 18 și 24 de luni.

În continuare, cele mai importante detalii și culise din documentul oficial, care cuprinde 34 de pagini.

Sursa dopajului: Un supliment contaminat cumpărat de pe internet

În procesul lui Cosmin Matei nu a existat nicio dispută privind modul în care substanța a ajuns în organism.

WADA a acceptat scenariul fotbalistului: acesta a consumat un supliment pre-workout numit „Gorillalpha Ibiza Juice Remix”, achiziționat, conform declarației lui Cosmin Matei, de pe un site românesc, Nutriland.ro.

Analizele efectuate de laboratorul acreditat WADA din Seibersdorf (Austria) pe două cutii sigilate trimise de jucător au confirmat o contaminare masivă a lotului, cu o concentrație de stimulent cuprinsă între 440 și 560 ng/g.

Din acest motiv, acuzația de dopaj intenționat a picat din start.

Supliment pre-workout numit „Gorillalpha Ibiza Juice Remix”

Mărturia medicului de la Sepsi, decisivă la Lausanne

Un rol crucial în reducerea pedepsei l-a avut doctorul Gheorghe Popa, medicul echipei Sepsi OSK la momentul respectiv.

Acesta a depus mărturie în fața arbitrului unic Jacques Radoux și a confirmat integral povestea fotbalistului.

Medicul a recunoscut că Matei a venit la el în două rânduri, în august și noiembrie 2023, pentru a-i cere acordul.

Doctorul a verificat eticheta produsului și a dat căutări pe Google, asigurându-l pe jucător că suplimentul este „curat” și sigur pentru consum.

Faptul că Matei nu a acționat de capul lui, ci a consultat un specialist autorizat, a fost argumentul principal pentru care TAS a încadrat fapta la „culpă ușoară”.

TAS, despre greșeala lui Cosmin Matei: A ignorat produsele certificate

Arbitrul TAS a explicat în motivare care a fost neglijența fotbalistului de la Sepsi: la nivelul său de experiență, 16 ani de fotbal profesionist, meciuri la echipa națională și zeci de controale anti-doping la activ, Matei ar fi trebuit să știe că suplimentele pre-workout prezintă un risc uriaș de contaminare.

TAS a subliniat că fotbalistul era conștient de existența pe piață a suplimentelor testate și certificate de organisme independente terțe (care garantează lipsa substanțelor interzise), dar a ales totuși să cumpere un produs necertificat, asumându-și un risc comercial.

Argumentul apărării, conform căruia produsele certificate sunt mai scumpe și mai greu de găsit în România, a fost respins de instanță.

Cosmin Matei la TAS: „Colegii de la Sepsi foloseau suplimentul din martie 2023 și au ieșit negativi la teste”

Un alt detaliu interesant scos la iveală de motivare este că mai mulți fotbaliști de la Sepsi foloseau același supliment, „Gorillalpha Ibiza Juice Remix”, încă din primăvara anului 2023.

Cosmin Matei a explicat în fața arbitrului unic faptul că nu a fost un pionier în consumul acestui supliment.

Fotbalistul, se arată în motivarea TAS, a demonstrat că mai mulți colegi de-ai săi foloseau produsul „Gorillalpha Ibiza Juice Remix” încă din luna martie a anului 2023, cu mult timp înainte ca el să îl achiziționeze.

Mijlocașul a subliniat, potrivit judecătorului, că acești colegi au fost supuși în repetate rânduri la controale anti-doping oficiale în acea perioadă și niciunul nu a ieșit pozitiv, lucru care i-a indus credința legitimă că suplimentul este sigur.

Bogdan Oteliță, martor la TAS

Pentru a susține această teză, apărarea l-a adus ca martor la proces pe Bogdan Oteliță (24 de ani), unul dintre coechipierii lui Cosmin Matei de la Sepsi.

Oțeliță a depus o mărturie considerată de TAS drept „credibilă și convingătoare”.

Acesta a confirmat integral varianta lui Matei: a recunoscut în fața instanței că fotbaliștii de la Sfântu Gheorghe utilizau în mod curent suplimentul „Gorillalpha Ibiza Juice Remix” de mai bine de un an.

Oțeliță a declarat în fața instanței arbitrare că a observat suplimentul Gorillalpha Ibiza Juice Remix în cadrul clubului imediat după sosirea sa, în vara lui 2023.

Acesta a precizat că unii dintre coechipieri utilizau produsul ocazional și a confirmat că și el personal l-a consumat.

Totuși, fotbalistul a specificat că a luat suplimentul dintr-un recipient deschis aparținând unui alt coechipier, nu din recipientul utilizat de Cosmin Matei.

Testul negativ al lui Oțeliță și formularul de control doping

Oțeliță a confirmat că a consumat suplimentul pre-workout înaintea unui meci disputat pe 14 sau 19 februarie 2024.

După partidă, a fost selectat pentru un control antidoping, iar rezultatul a fost negativ.

Întrebat de ANAD, Oțeliță a declarat că a trecut „Gorillalpha Ibiza Juice Remix” pe formularul oficial de control doping (DCF). El a precizat că produsul provenea dintr-o cutie deschisă în vestiar.

Oțeliță nu și-a mai amintit însă dacă flaconul a rămas permanent în vestiar și a precizat că acesta aparținea unui alt jucător din lot.

Apărarea lui Matei a invocat acest episod ca indiciu că Matei nu a acționat cu neglijență gravă și a consumat un produs despre care întregul colectiv avea dovezi practice, din controale oficiale anterioare, că este complet sigur.

Bogdan Oteliță (foto: Sport Pictures)

„Impresia legitimă” care i-a redus suspendarea lui Cosmin Matei

TAS a reținut că această situație i-a creat lui Cosmin Matei „impresia legitimă că riscul de contaminare al produsului este unul relativ scăzut”, fiind elementul subiectiv care i-a redus pedeapsa de la doi ani la doar 9 luni.

Deși WADA a încercat să demonteze acest argument, invocând faptul că la dosar nu au fost depuse fizic formularele oficiale de control doping (DCF) ale celorlalți jucători, arbitrul TAS a respins obiecția WADA.

Instanța a reținut că mărturiile lui Cosmin Matei, ale lui Oțeliță și ale medicului echipei se coroborează perfect, iar acuzarea nu a adus nicio probă contrară.

Datele GPS din meciuri, analizate la TAS de preparatorul fizic Ștefan Anghel

Un alt moment tehnic important în fața tribunalului de la Lausanne a fost audierea ca martor a preparatorului fizic Ștefan Anghel, membru al staffului lui Gică Hagi în sezonul 2022-2023, când Farul a câștigat titlul.

Acesta a fost chemat de apărare pentru a prezenta concluziile monitorizării fizice a fotbalistului Cosmin Matei din meciurile oficiale.

Concluzia expertului a fost că parametrii fizici ai mijlocașului au rămas constanți, performanța sa fiind „mai mult sau mai puțin aceeași” în mod regulat.

Micile oscilații observate în grafice, a explicat preparatorul fizic Ștefan Anghel, s-au încadrat în limitele biologice normale și au fost determinate exclusiv de cerințele și instrucțiunile tactice transmise de antrenori, nu de aportul unor substanțe sau metode artificiale.

Ștefan Anghel, preparator fizic

Argumentul decisiv: „Substanța nu a avut niciun impact pe teren”

Pe baza acestor date GPS și a mărturiei preparatorului fizic Ștefan Anghel, avocații lui Cosmin Matei au aruncat în joc o carte importantă în apărarea fotbalistului.

Din moment ce WADA a acceptat că dopajul a fost neintenționat (prin contaminarea suplimentului „Ibiza Juice”), apărarea a adăugat în dosarul de la TAS un argument crucial, notat ca atare de arbitru în motivare:

„Conform datelor GPS relevante și expertizei domnului Anghel Ștefan, ingerarea remixului Gorillalpha Ibiza Juice Energy Remix nu a avut niciun impact măsurabil asupra performanței sale”.

Apărarea a subliniat la TAS că absența totală a unui efect de îmbunătățire a performanței sportive trebuie să fie un element cheie pentru judecători atunci când stabilesc o suspendare corectă și proporțională.

Din perioada de 9 luni de suspendare stabilită de TAS se va deduce suspendarea provizorie pe care fotbalistul a ispășit-o deja în perioada 1-20 august 2024.

Matei a invocat cazurile „Jannik Sinner” și „înotătorii chinezi”

Avocații lui Cosmin Matei, Paul Mincu și Constantin-Marius Lazăr, au acuzat WADA de dublu standard și discriminare pe criterii de naționalitate.

Conform documentului, apărarea fotbalistului a reclamat la TAS faptul că WADA, în loc să protejeze sportivii în fața unei industrii complet nereglementate a suplimentelor nutritive, alege „să vâneze și să incrimineze victimele”.

Avocații au susținut că instituția de la Montreal aplică un dublu standard flagrant și o „aplicare selectivă și discreționară” a regulamentelor, în funcție de interese politice care nu au nicio legătură cu știința sau legea.

Pentru a demonstra lipsa de uniformitate la nivel global, avocații au pus pe masa judecătorilor cazurile răsunătoare ale unor sportivi de top care au scăpat de suspendări în scenarii de contaminare: liderul ATP Jannik Sinner, poloneza Iga Swiatek, cei 23 de înotători chinezi, atleta americană Wilson sau fotbaliștii mexicani.

Răspunsul TAS: „Situațiile nu sunt comparabile”

Arbitrul unic Jacques Radoux a respins categoric teoria discriminării. Instanța a motivat că toate exemplele de top oferite de apărare „nu sunt comparabile cu prezenta cauză sub aspectul circumstanțelor factuale”.

Jacques Radoux, fost jucător de tenis și căpitan al Cupei Davis pentru Luxemburg, a făcut o distincție între cazul lui Matei și cele ale lui Sinner și Swiatek, unde expunerea la contaminare s-a produs prin creme sau medicamente controlate.

Potrivit acestuia, Matei a cumpărat de pe internet un supliment pre-workout riscant și necertificat, asumându-și un risc comercial evident.

Cosmin Matei a declarat la TAS că a luat peste 30 de medicamente și suplimente înaintea controlului

Documentul TAS dezvăluie că, în perioada controlului, Cosmin Matei folosea o listă extinsă de produse.

Fotbalistul a pus la dispoziția anchetei, din proprie inițiativă, o listă cu peste 30 de medicamente și suplimente pe care le luase înaintea testului: 20 raportate în primele 10 zile și alte 9 recomandate de medic.

WADA a invocat numărul mare de produse pentru a susține că Cosmin Matei a manifestat un grad semnificativ de neglijență.

Totuși, TAS a respins argumentul acuzării, considerând că fotbalistul nu a ingerat produsele „în mod orb”, ci le-a verificat și consultat cu stafful medical.

TAS: 9 luni, o sancțiune proporțională cu gradul de culpă și neglijență manifestat de Cosmin Matei

Arbitrul a respins și argumentul WADA potrivit căruia marketingul agresiv al suplimentului ar fi trebuit să reprezinte un semnal de alarmă pentru fotbalist.

A explicat că publicitatea exagerată este o practică obișnuită în comerț.

TAS a pus însă la rândul său o întrebare WADA: dacă cele două plante din supliment erau atât de periculoase, de ce agenția nu a emis o alertă oficială pentru a avertiza sportivii?

În final, arbitrul unic a considerat că suspendarea de 9 luni este proporțională cu gradul de culpă și neglijență al lui Cosmin Matei.

Când poate reveni Matei pe teren

Conform dispozitivului oficial emis de la Lausanne, suspendarea de 9 luni este calculată începând cu data notificării hotărârii oficiale, adică 7 august 2026.

Din pedeapsă au fost scăzute cele 20 de zile în care fotbalistul a fost deja suspendat provizoriu, între 1 și 20 august 2024.

Astfel, sancțiunea se încheie pe 17 aprilie 2027, când Matei va putea reveni pe teren.

ANAD suportă 60% din costurile procesului

TAS a stabilit ca Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) să suporte 60% din costurile totale ale arbitrajului.

Forul de la Lausanne consideră că ANAD este responsabilă pentru deciziile adoptate de Comisia de Apel atașată Secretariatului General al Guvernului României, care i-a aplicat doar un avertisment lui Cosmin Matei, deși regulamentul prevedea suspendarea pentru abaterea comisă.

În plus, ANAD trebuie să plătească 4.000 de franci elvețieni (CHF) către WADA, reprezentând cheltuieli de judecată. Cosmin Matei și WADA vor suporta fiecare câte 20% din costurile arbitrajului.

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