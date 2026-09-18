Andrei Șucu, gol în 30 de secunde VIDEO. Fiul patronului de la Rapid a bifat  prima reușită în Superliga imediat după ce a fost introdus +17 foto
Superliga

Andrei Șucu, gol în 30 de secunde VIDEO. Fiul patronului de la Rapid a bifat prima reușită în Superliga imediat după ce a fost introdus

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 23:22
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 08:45
  • RAPID - FC ARGEȘ 3-1. Andrei Șucu (17 ani), fiul lui Dan Șucu, patronul giuleștenilor, a stabilit scorul final al întâlnirii.
  • A fost debutul său pe Giulești.
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Tânărul atacant a fost introdus de Daniel Pancu în minutul 90+4, în locul lui Filip Stojilkovic și a avut nevoie de doar câteva secunde pentru a-și trece numele pe tabela de marcaj.

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FOTO. Andrei Șucu, primul gol în Superliga pentru Rapid la debutul pe Giulești

Denis Ciobotariu a respins un balon, iar Andrei Șucu a deviat pe spate pentru Bubanja și a plecat în poziție viitoare. Mingea i-a revenit fiului patronului, care a șutat puternic din interiorul careului și a înscris, în ciuda opoziției lui Nikic.

Aflat la debut pentru FC Argeș, portarul a atins mingea, dar nu a putut împiedica golul.

Andrei Șucu, gol în Rapid - FC Argeș Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg
Andrei Șucu, gol în Rapid - FC Argeș Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg

Galerie foto (17 imagini)

Andrei Șucu, gol în Rapid - FC Argeș Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg Andrei Șucu, gol în Rapid - FC Argeș Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg Andrei Șucu, gol în Rapid - FC Argeș Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg Andrei Șucu, gol în Rapid - FC Argeș Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg Andrei Șucu, gol în Rapid - FC Argeș Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
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Imediat după gol, camerele s-au îndreptat spre Dan Șucu. Vizibil emoționat, patronul Rapidului s-a îmbrățișat în tribune cu Dan, fiul său cel mare, cu Diana, soția sa, și cu Victor Angelescu, președintele clubului.

Reușita a venit într-un moment oportun pentru giuleșteni, care conduceau cu 2-1.

Pentru Andrei Șucu a fost doar al doilea meci în Superliga. Mai evoluase într-un U Cluj - Rapid 2-2, pe 24 mai 2024.

Andrei Șucu: „Am visat aseară că o să marchez”

Șucu Jr. și-a găsit cu greu cuvintele după finalul partidei:

„Nu am cuvinte la momentul ăsta să pot descrie ce simt. Probabil că o să fac un milion de greșeli gramaticale. Cred că e și normal. În momentul ăsta sunt mult prea bucuros. Când am văzut că a intrat mingea în poartă, nu mi-a venit să cred.

Am visat aseară că o să marchez. De când am pășit prima oară pe Giulești, ca și copiil de mingi , am visat că o voi marca.

De la 14 ani am fost targetat într-una. Este o responsabilitate pe care trebuie să mi-o asum și este normal. M-am și gândit că o să se întâmple asta, nu e ceva nou.

Nu am apucat să vorbesc cu ai mei încă. Aștept să mă duc acasă. V-aș minți dacă zic că mă duc acasă, chiar nu știu unde să merg, dar acasă sigur nu”, a declarat Andrei Șucu la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș

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