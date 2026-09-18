„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”

Adrian Mutu spune că antrenorii nu ar trebui să se grăbească să accepte orice ofertă doar de teama de a dispărea pentru câteva luni din fotbal.

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„Briliantul” a vorbit despre acest fenomen în podcastul „Profu' de Sport”, produs de GOLAZO.ro. Susține că atât antrenorii, cât și conducătorii cluburilor poartă o parte din responsabilitate.

Adrian Mutu: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”

Fostul atacant consideră că a aduna un număr foarte mare de echipe în CV e mai degrabă un dezavantaj, mai ales atunci când mandatele sunt foarte scurte.

Mutu crede că un tehnician are nevoie de timp pentru a-și face treaba și pentru a-și pune ideile în practică.

Despre antrenori ...

Eu cred că antrenorii fac o greșeală și le-am spus de multe ori, inclusiv prietenilor mei care sunt antrenori: „Bă, băieți, nu vă mai grăbiți”. Îmi zic „Hai, ce faci, nu iei o echipă? Ca să rămâi în circuit”.



Păi, rămâi în circuit și stai trei-patru luni pe la echipe și tot schimbi echipele? Adică ajung la 50 de ani și am 25 de echipe în CV… Nu mi se pare că noi, antrenorii, ar trebui să luăm decizii doar pentru a rămâne în circuit.



Eu cred că ar trebui puțin să încercăm să-i educăm și pe angajatorii noștri. (…) Ideal pentru un antrenor, așa cum mi-ar plăcea să fie, e să te duci la o echipă și să ai timp să-ți pui filosofia în practică. Altfel, ce ai putea tu să faci în două luni?

Știi că nimeni nu îți dă timp, niciunde în fotbalul mare. Nicăieri nu există… Nu mai suntem pe vremea lui Guy Roux, care a stat 30 de ani la Auxerre.

Stai, mă, că n-am zis 30 de ani. Dar hai să-ți zic ceva. Ruben Amorim, da? Mare sezon ce a avut cu Sporting Lisabona. Apoi, nu i-au dat timp la Manchester?

Păi, i-au dat, dar…

Un an de zile a fost măcel ce a făcut acolo. I-au dat timp. Și după aia... Nu reușești, ok, pleci. Pleacă la Milan! Adică, știi ce zic?…



(…) Scuză-mă, așa vreau să rămân și eu în circuit: Milan, Manchester United. Rezultate zero și prinde Milan, Manchester United. Adică, scuză-mă…



Sau în Italia: să te învârți între Fiorentina, Inter, Napoli, Milan, Juventus, normal că rămâi în circuit. Când te duci la o echipă de genul ăsta, mai ai și niște jucători.

Te mai scot și ei din când în când.

OK, e știința ta, dar mai sunt și ăia. Și chiar dacă ești mai slăbuț, ăia nu vor să se facă de râs când joacă, băieții ăia. Dar așa e ușor.



De asta spun eu: pe undeva e și vina noastră. (…) Zic: „Băi, lasă-mă un sezon”. (…) Și președinții ăștia, și patronii, să-și facă și ei temele când iau un antrenor, nu-l luați doar așa… Să se potrivească cu clubul, cu mentalitatea clubului, cu identitatea noastră.



Și atunci, când l-ai luat, lasă-l, mă, șase luni! După șase luni, jumătate de campionat, luăm o decizie.

Adrian Mutu nu a mai antrenat din martie 2025, când s-a despărțit de Petrolul Ploiești. În această perioadă, fostul mare internațional român s-a concentrat asupra academiei sale de fotbal.

A mai pregătit echipele FC Voluntari, Al-Wahda 2, România U21, FCU Craiova, Rapid, Netchi Baku și CFR Cluj.

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