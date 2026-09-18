Artificiul lui Gică Hagi pentru Ianis Strategia la care a apelat selecționerul pentru a-i face loc fiului său în lotul României

Gică Hagi a anunțat lotul de 33 de jucători pentru primele meciuri din Liga Națiunilor și l-a trecut pe Ianis Hagi extremă stânga, deși poziția de bază în care selecționerul își vede fiul este cea de „număr 10”.

Hagi a apelat însă la polivalența lui Ianis pentru a-i face loc, în condițiile în care, în lotul lărgit avea variante de meserie pentru postul de aripă stânga.

România debutează în Liga Națiunilor pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. Urmează Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

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Gică Hagi a construit lotul într-un sistem 4-3-3, cu câte trei variante pentru fiecare post. La extrema stângă, selecționerul i-a trecut pe Valentin Mihăilă (Rizespor | Turcia, 36/5), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 28/5) și Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 54/8).

Gică Hagi l-a convocat ca extremă stângă pe Ianis Hagi. Post pe care a jucat cel mai puțin

Alegerea este interesantă pentru că Ianis Hagi nu este o extremă stânga de meserie. Mai mult, în startul actualului sezon, la Alanyaspor, a fost folosit în puținele minute primite ca mijlocaș central sau mijlocaș ofensiv.

Nici în primul meci al lui Gică Hagi din al doilea mandat, amicalul cu Georgia, 1-1, disputat pe 2 iunie la Tbilisi, Ianis nu a fost folosit în bandă.

Hagi i-a dat atunci fiului său tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan și l-a folosit în spatele vârfului, ca mijlocaș ofensiv. Ianis a fost titular și a jucat 63 de minute.

Gică Hagi, în 2023, despre postul lui Ianis: „Probabil număr 10 îi stă cel mai bine”

Gică Hagi îl poate muta însă în bandă pentru că, așa cum chiar el a explicat în trecut, Ianis este un fotbalist polivalent.

În 2023, Gică Hagi spunea că fiul său poate juca inter într-un 4-3-3, mijlocaș ofensiv și în bandă, dar preciza și care este poziția în care consideră că Ianis poate avea cel mai bun randament: numărul 10.

„La mine juca la un moment dat în bandă, în 4-3-3 poate juca și inter, mijlocaș ofensiv, pentru că s-a dezvoltat foarte bine și el zice că îi și place foarte mult”, explica Gică Hagi.

Apoi era explicit: „Mi-a zis că dacă vreau să văd cel mai bun randament la el îl pun număr 10. Probabil număr 10 îi stă cel mai bine”.

Hagi adăuga că Ianis este „un jucător polivalent care poate juca pe toate posturile în atac” și amintea că a evoluat și extremă.

Ianis Hagi, preferat ca extremă stânga în fața lui Stoica, Dobre și Baiaram

Decizia devine și mai interesantă dacă ne uităm la lista lărgită de 48 de jucători.

Selecționerul a avut la dispoziție alte trei variante naturale pentru extrema stângă: Ianis Stoica, în formă mare la Estrela Amdora, Alex Dobre (Rapid) și Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova). Niciunul nu se află în lotul final.

În cazul lui Florinel Coman (Al Gharafa), care se afla și el printre soluțiile pentru zona ofensivă, selecționerul a renunțat la el din cauza unei accidentări.

Câte meciuri a jucat Ianis Hagi aripă stânga la națională

Este artificiul prin care Hagi își permite să-l includă pe Ianis în structura unui 4-3-3 fără să-i găsească un loc în linia de trei mijlocași.

Nu ar fi o noutate pentru Ianis Hagi să joace extremă stânga la națională.

Din cele 54 de selecții pentru România, 8 au fost bifate de pe această poziție: Cosmin Contra l-a folosit de două ori, Mirel Rădoi de trei ori, Edi Iordănescu de două ori, la EURO 2024, iar Mircea Lucescu o singură dată, într-un meci cu San Marino.

Ianis a jucat cel mai mult extremă dreapta: 27 de meciuri

Ca extremă stânga, Ianis a marcat un gol și a oferit un assist. A jucat însă mult mai des în partea dreaptă, de 27 de ori, de unde a înscris 3 goluri și a oferit 3 pase decisive.

În ultimii ani, însă, cele două flancuri au fost ocupate cu precădere de Dennis Man și Valentin Mihăilă, iar Ianis nu a fost prima variantă pentru niciunul dintre cele două posturi de extremă. A fost folosit mai degrabă în mai multe roluri la mijlocul terenului.

Șumudică: „Dacă îl izolezi pe bandă, nu poate face absolut nimic. Postul lui este inter”

De aici începe dezbaterea în jurul poziției lui Ianis Hagi la echipa națională. Gică Hagi a trasat linia: își vede fiul ca pe un fotbalist capabil să joace mai multe roluri, dar consideră că zona centrală este cea în care poate avea cel mai bun randament.

Marius Șumudică a avut o opinie și mai tranșantă. El a susținut că Ianis nu are calități de extremă clasică și că trebuie folosit în centru, fie ca „10”, fie ca inter.

„Ianis Hagi este un jucător care dă un anumit randament în zona centrală. Dacă îl izolezi pe bandă, nu poate face absolut nimic. Hagi este un număr 10, un jucător căruia îi place spațiul când are mingea, îi place să dea pase filtrante. Postul lui, în 4-2-3-1, este inter!”, a declarat Marius Șumudică, la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu a mers chiar mai departe înaintea EURO 2024 și l-a văzut pe Ianis ca mijlocaș central dreapta într-un 4-3-3.

În schimb, Mirel Rădoi a pus accentul pe versatilitatea lui Ianis. În mandatul său, l-a folosit atât în stânga, cât și în dreapta într-un 4-3-3, considerând că poate avea un rol important și din bandă.

Edi Iordănescu: „Îl văd mai mult într-un unghi deschis pe Ianis, 360 de grade, în centrul terenului”

Edi Iordănescu a explicat că îl vede mai degrabă în zona centrală pe Ianis Hagi, unde are libertate de mișcare și poate folosi ambele picioare.

„Cu Columbia, de exemplu, i-am dat o rază mai mare de acțiune, în centru. Mie îmi place să spun 4D. Ai 4 direcții în zona centrală. În bandă, ai 3 direcții - în față, în spate și în interior, dar ai și un unghi închis, tușa”, a precizat fostul selecționer, potrivit gsp.ro.

Concluzia lui Iordănescu a fost clară: „Îl văd mai mult într-un unghi deschis pe Ianis, 360 de grade, în centrul terenului. Are ambele picioare. Dar în general nu l-am folosit așa”.

România, fără 10 clasic

Motivul era sistemul folosit de România: „Pentru că sistemul nostru de la națională, 4-3-3, care se și transforma, nu conținea un al doilea atacant, un zece clasic”.

Iordănescu a explicat că istoricul lui Ianis, inclusiv perioada de la Viitorul și experiențele de la cluburile unde a evoluat ulterior, arăta că poate produce și din bandă.

Dar rolul nu era unul rigid: „El știa că are libertate, chiar din bandă plecând, intra foarte mult între linii”.

Programul României în Liga Națiunilor

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

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