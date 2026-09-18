„Ar trebui să jucăm pe alt stadion” Daniel Pancu, scos din sărite de starea gazonului de pe Giulești

Rapid - FC Argeș 3-1. Daniel Pancu (49 de ani) a vorbit din nou despre suprafața proastă de joc de pe Giulești

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Alb-vișiniii au obținut o nouă victorie sub comanda tehnicianului și au devenit liderul clasamentului, cel puțin până la partida de duminică a rivalei Dinamo.

Rapid - FC Argeș 3-1 . Daniel Pancu: „Ar trebui să jucăm pe alt stadion”

„Să nu mai spun de gazon, cred că nu mai are rost să mai vorbesc. Dacă am avea și noi un gazon de fotbal, probabil că și exprimarea noastră ar fi mult mai bună”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

Întrebat unde se va juca amicalul dintre Rapid și Genoa, în contextul situației gazonului, Pancu a răspuns:

„Aici jucăm și am înțeles că au vorbit cu cei de la CS sau cu Ministerul, nu știu cine se ocupă. Vorbeam cu Victor Angelescu înainte de meci și chiar se pune problema schimbării gazonului.

Au venit cei de la UEFA acum, la meciul ăsta, Beer Sheva cu Zagreb, și le-au dat rețeta, pentru că au specialiști în domeniu.

Le-au dat rețeta, cum ar trebui să procedeze, dar eu aș prefera să fie schimbat. Astea două etape, cu Corvinul și cu Miercurea Ciuc, eu cred că va trebui să jucăm pe alt stadion”.

Daniel Pancu: „Am trecut foarte bine de primele 10 etape”

În ceea ce privește rezultatul și primul loc din clasament, Pancu a transmis:

„E real clasamentul, cred. Dar, vedeți și astăzi, jucători sufocați după 4-5 luni de zile și au fost așa în toate etapele. Am schimbat 26 de jucători în 10 etape. Mi-am asumat foarte multe riscuri.

Puteam să joc și eu cum a jucat Dinamo, de exemplu, cu 2 jucători noi. De fapt cu Pascual, pentru că celălalt e în poartă. Să merg pe omogenitate.

Mai sunt 10 etape, dacă nu mă înșel, până la Crăciun. Am trecut foarte bine de primele 10. Urmează o etapă foarte complicată pentru Rapid, când se schimbă vremea”, a mai declarat Pancu.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș 3-1

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