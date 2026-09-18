Un membru al Consiliului de Administrație al FRH a propus o metodă prin care Cosmin Băleanu de la TVR să nu mai fie lăsat să critice cluburile și arbitrii în comentariul meciurilor

Contactat de GOLAZO.ro, Alin Cârligeanu își explică demersul, susține că nu o consideră o formă de intimidare sau cenzură și îl jignește pe comentatorul TVR

Cosmin Băleanu a oferit și el un punct de vedere și face o dezvăluire tare despre oficialul FRH: „A picat examenul în această vară!”. Toate detaliile, în articol

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Un pasaj surprinzător a apărut în comunicatul ședinței Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal din data de 7 septembrie.

Și anume, propunerea de a se încerca să fie cenzurate opiniile unui comentator TVR, postul public fiind cel care transmite meciuri din campionatele naționale în acest sezon. E vorba despre Cosmin Băleanu, un jurnalist cu foarte mare experiență, care comentează handbal de decenii.

Cârligeanu în ședința FRH: “Să încercăm ceva cu Băleanu ăsta!”

„S-a adus în discuție comportamentul comentatorului sportiv Cosmin Băleanu, concretizat prin critici la adresa arbitrilor și a cluburilor. S-a convenit ca reprezentanții conducerii să aibă o întâlnire pentru redactarea unei cereri formale.

Documentul oficial va fi adresat direct conducerii instituției media (redactorului-șef), optându-se astfel pentru o soluționare pe cale instituțională, de la o entitate la alta, și nu pe o miză personală”, e pasajul din comunicatul care e pe site-ul FRH.

Cel care a inițiat această solicitare a fost Alin Cârligeanu, fost arbitru și președinte al Comisiei de Arbitri, care în prezent e membru în Consiliul de Administrație și e și observator internațional.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, intervenția lui Cârligeanu a venit pe final de ședință și a sunat așa: „Băleanu a început iar cu arbitrii, critică el cluburile. Haideți să încercăm ceva, să vorbim cu cine conduce redacția acolo. Să o facem pe cale instituțională, dar dacă sunteți de acord, pot eu să scriu direct șefului TVR, dar nu știu dacă e bine”.

Ce susține Cârligeanu: „Pot dovedi că Băleanu e un prost, să nu o ia ca pe o jgnire”

GOLAZO.ro l-a sunat pentru a-și exprima un punct de vedere.

„Sunteți de la GOLAZO.ro? Ce e asta?”, a fost una dintre replicile de început, după care, pe parcursul dialogului, a făcut referire la articole pe care le-a citit pe GOLAZO.ro în ultimele săptămâni.

„Am activat 30 de ani în sistemul bancar, de la BNR până la alte bănci de top. De 6 ani mă ocup de sport, dar m-am ocupat și de Marketing și am învățat de la profesioniști ce înseamnă acest lucru.

Nu vreau să dau vina pe actualul șef FRH, Bogdan Voina, dar nici să-i dau o limbă, nu e vina lui, fiindcă el a venit în aprilie, că handbalul a ajuns să aibă audiență foarte, foarte mică și așa s-a ajuns la concluzia că drepturile TV trebuie cedate gratis către TVR, așa cum am citit articole inclusiv la dumneavoastră pe site.

Mă rog, apoi s-a renegociat ceva cu Digi. Acest produs conține jucători, antrenori, spectatori, arbitri, oficiali de la masă.

De ce am făcut această introducere, fiindcă acum ajungem la domnul Băleanu, care nu spune niciodată nimic de public, nu vorbește despre orașul în care se joacă meciul, nu zice nimic despre jucătorii sau jucătoarele pe care echipele care evoluează îi au sau le au la echipele naționale”, și-a început argumentația oficialul FRH.

Întrebat dacă un comentator nu are dreptul să spună ce dorește și să exprime chiar opinii și judecăți de valoare, Cârligeanu a replicat: „Poate să spună orice despre arbitri, dar eu, Alin Cîrligeanu pot să vă prezint dovezi că acest comentator despre care vorbim este un prost.

Nu e o jignire, să nu o perceapă așa, eu pot dovedi acest lucru. Nu ai cum să zici la o fază că a făcut 4 pași și gata trebuiau să fluiere, apoi zici că poate au fost, de fapt, 3. Cel care se uită cu ce impresie rămâne?”.

Oficialul Federației a fost întrebat dacă nu consideră demersul său ca o încercare de a institui cenzură în comentariile de la TVR: „Nu este nici o cenzură. Nu e legat de cenzură ceea ce ne dorim noi. Este o solicitare a FRH ca domnii care comentează meciurile să nu afecteze produsul și el să poată fi vândut în anii care urmează”.

Cum îi răspunde Băleanu: „Manevre, combinații, aranjamente”

GOLAZO.ro a discutat pe acest subiect și cu Cosmin Băleanu, angajat TVR și cel care comentează meciurile de handbal, ultimul fiind derby-ul Gloria Bistrița - Rm. Vâlcea 34-30, disputat joi în campionat. Declarațiile comentatorului pe acest caz:

„Mă abțin să spun tot ce gândesc și tot ce știu. Am aflat că, în realitate, nu este inițiativa federației, ci este doar acțiunea unui individ. Membru în Consiliul de Administrație. Până ieri, nu știam de existența lui. Nu știu cine este, nu îl cunosc, nu am avut vreodată vreo interacțiune. Am înțeles că are ceva personal cu mine. Culmea este că nu are nici măcar un exemplu concret prin care să îmi reproșeze ceva. Nu prezintă niciun argument cu care să combată, credibil, ceva concret din comentariile mele.”

„Culmea culmilor este alta. Noi, comentatorii, suntem certați că vorbim despre arbitraj de un personaj care în această vară a picat examenul pentru observator internațional!! Este strigător la cer faptul că un oficial al federației, membru în Consiliul de Administrație, se poate gândi că poate interveni, cumva, prin cineva, pentru ca un comentator să nu mai vorbească despre arbitri sau despre cluburi.”

Este strigător la cer faptul că un oficial al federației, membru în Consiliul de Administrație, se poate gândi că poate interveni, cumva, prin cineva, pentru ca un comentator să nu mai vorbească despre arbitri sau despre cluburi.” „Asta arată, cred eu, cum este obișnuit să rezolve lucrurile. Cu intervenții, cu manevre, combinații, aranjamente și intimidare. Numai cineva care a făcut asta ca arbitru, ca observator, se poate gândi că așa se rezolvă lucrurile. Să pună pumnul in gură, să pună presiune, să facă intervenții, să nu fie deranjat. Asta mai arată cam cum era obișnuită lumea handbalului să rezolve lucrurile. Mă îngrozește doar gândul că le-a reușit vreodată. Toată povestea mai demonstrează și cam ce putere aveau arbitrii în handbalul românesc. Sper să fie la timpul trecut. ”

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