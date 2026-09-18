Cine a cerut cenzură la TVR! Un fost arbitru cere să-i fie pus pumnul în gură lui Cosmin Băleanu. „Așa e obișnuit, cu combinații și manevre” vs. „Un prost!”
Conflict între Alin Cîrligeanu și Cosmin Băleanu FOTO Montaj GOLAZO.ro
Handbal

Cine a cerut cenzură la TVR! Un fost arbitru cere să-i fie pus pumnul în gură lui Cosmin Băleanu. „Așa e obișnuit, cu combinații și manevre” vs. „Un prost!”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 14:49
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 14:51
  • Un membru al Consiliului de Administrație al FRH a propus o metodă prin care Cosmin Băleanu de la TVR să nu mai fie lăsat să critice cluburile și arbitrii în comentariul meciurilor
  • Contactat de GOLAZO.ro, Alin Cârligeanu își explică demersul, susține că nu o consideră o formă de intimidare sau cenzură și îl jignește pe comentatorul TVR
  • Cosmin Băleanu a oferit și el un punct de vedere și face o dezvăluire tare despre oficialul FRH: „A picat examenul în această vară!”. Toate detaliile, în articol
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Un pasaj surprinzător a apărut în comunicatul ședinței Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal din data de 7 septembrie.

Și anume, propunerea de a se încerca să fie cenzurate opiniile unui comentator TVR, postul public fiind cel care transmite meciuri din campionatele naționale în acest sezon. E vorba despre Cosmin Băleanu, un jurnalist cu foarte mare experiență, care comentează handbal de decenii.

Kimi Antonelli, viitor la Ferrari? Italianul de la Mercedes nu a ocolit întrebarea. De ce evită să vorbească despre titlul mondial
Citește și
Kimi Antonelli, viitor la Ferrari? Italianul de la Mercedes nu a ocolit întrebarea. De ce evită să vorbească despre titlul mondial
Citește mai mult
Kimi Antonelli, viitor la Ferrari? Italianul de la Mercedes nu a ocolit întrebarea. De ce evită să vorbească despre titlul mondial

Cârligeanu în ședința FRH: “Să încercăm ceva cu Băleanu ăsta!”

„S-a adus în discuție comportamentul comentatorului sportiv Cosmin Băleanu, concretizat prin critici la adresa arbitrilor și a cluburilor. S-a convenit ca reprezentanții conducerii să aibă o întâlnire pentru redactarea unei cereri formale.

Documentul oficial va fi adresat direct conducerii instituției media (redactorului-șef), optându-se astfel pentru o soluționare pe cale instituțională, de la o entitate la alta, și nu pe o miză personală”, e pasajul din comunicatul care e pe site-ul FRH.

Cel care a inițiat această solicitare a fost Alin Cârligeanu, fost arbitru și președinte al Comisiei de Arbitri, care în prezent e membru în Consiliul de Administrație și e și observator internațional.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, intervenția lui Cârligeanu a venit pe final de ședință și a sunat așa: „Băleanu a început iar cu arbitrii, critică el cluburile. Haideți să încercăm ceva, să vorbim cu cine conduce redacția acolo. Să o facem pe cale instituțională, dar dacă sunteți de acord, pot eu să scriu direct șefului TVR, dar nu știu dacă e bine”.

Ce susține Cârligeanu: „Pot dovedi că Băleanu e un prost, să nu o ia ca pe o jgnire”

GOLAZO.ro l-a sunat pentru a-și exprima un punct de vedere.

„Sunteți de la GOLAZO.ro? Ce e asta?”, a fost una dintre replicile de început, după care, pe parcursul dialogului, a făcut referire la articole pe care le-a citit pe GOLAZO.ro în ultimele săptămâni.

„Am activat 30 de ani în sistemul bancar, de la BNR până la alte bănci de top. De 6 ani mă ocup de sport, dar m-am ocupat și de Marketing și am învățat de la profesioniști ce înseamnă acest lucru.

Nu vreau să dau vina pe actualul șef FRH, Bogdan Voina, dar nici să-i dau o limbă, nu e vina lui, fiindcă el a venit în aprilie, că handbalul a ajuns să aibă audiență foarte, foarte mică și așa s-a ajuns la concluzia că drepturile TV trebuie cedate gratis către TVR, așa cum am citit articole inclusiv la dumneavoastră pe site.

Mă rog, apoi s-a renegociat ceva cu Digi. Acest produs conține jucători, antrenori, spectatori, arbitri, oficiali de la masă.

De ce am făcut această introducere, fiindcă acum ajungem la domnul Băleanu, care nu spune niciodată nimic de public, nu vorbește despre orașul în care se joacă meciul, nu zice nimic despre jucătorii sau jucătoarele pe care echipele care evoluează îi au sau le au la echipele naționale”, și-a început argumentația oficialul FRH.

Întrebat dacă un comentator nu are dreptul să spună ce dorește și să exprime chiar opinii și judecăți de valoare, Cârligeanu a replicat: „Poate să spună orice despre arbitri, dar eu, Alin Cîrligeanu pot să vă prezint dovezi că acest comentator despre care vorbim este un prost.

Nu e o jignire, să nu o perceapă așa, eu pot dovedi acest lucru. Nu ai cum să zici la o fază că a făcut 4 pași și gata trebuiau să fluiere, apoi zici că poate au fost, de fapt, 3. Cel care se uită cu ce impresie rămâne?”.

Oficialul Federației a fost întrebat dacă nu consideră demersul său ca o încercare de a institui cenzură în comentariile de la TVR: „Nu este nici o cenzură. Nu e legat de cenzură ceea ce ne dorim noi. Este o solicitare a FRH ca domnii care comentează meciurile să nu afecteze produsul și el să poată fi vândut în anii care urmează”.

Cum îi răspunde Băleanu: „Manevre, combinații, aranjamente”

GOLAZO.ro a discutat pe acest subiect și cu Cosmin Băleanu, angajat TVR și cel care comentează meciurile de handbal, ultimul fiind derby-ul Gloria Bistrița - Rm. Vâlcea 34-30, disputat joi în campionat. Declarațiile comentatorului pe acest caz:

  • „Mă abțin să spun tot ce gândesc și tot ce știu. Am aflat că, în realitate, nu este inițiativa federației, ci este doar acțiunea unui individ. Membru în Consiliul de Administrație. Până ieri, nu știam de existența lui. Nu știu cine este, nu îl cunosc, nu am avut vreodată vreo interacțiune. Am înțeles că are ceva personal cu mine. Culmea este că nu are nici măcar un exemplu concret prin care să îmi reproșeze ceva. Nu prezintă niciun argument cu care să combată, credibil, ceva concret din comentariile mele.”
  • „Culmea culmilor este alta. Noi, comentatorii, suntem certați că vorbim despre arbitraj de un personaj care în această vară a picat examenul pentru observator internațional!! Este strigător la cer faptul că un oficial al federației, membru în Consiliul de Administrație, se poate gândi că poate interveni, cumva, prin cineva, pentru ca un comentator să nu mai vorbească despre arbitri sau despre cluburi.”
  • „Asta arată, cred eu, cum este obișnuit să rezolve lucrurile. Cu intervenții, cu manevre, combinații, aranjamente și intimidare. Numai cineva care a făcut asta ca arbitru, ca observator, se poate gândi că așa se rezolvă lucrurile. Să pună pumnul in gură, să pună presiune, să facă intervenții, să nu fie deranjat. Asta mai arată cam cum era obișnuită lumea handbalului să rezolve lucrurile. Mă îngrozește doar gândul că le-a reușit vreodată. Toată povestea mai demonstrează și cam ce putere aveau arbitrii în handbalul românesc. Sper să fie la timpul trecut. ”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
TVR handbal feminin FRH Cosmin Baleanu Alin Cirligeanu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce fiul său a marcat în Giulești
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce  fiul său a marcat în Giulești
08:58
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
06:45
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
05:00
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că  părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
18.09
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
18.09
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
18.09
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
B365
18.09
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
Citește mai mult
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 23 rapid 24 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share