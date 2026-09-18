Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a anunțat, vineri, lotul final al naționalei României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.

Ce fotbaliști dintre cei 48 convocați preliminar au fost păstrați, mai jos în articol.

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Vinerea viitoare, pe 25 septembrie, România își va începe parcursul în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia. Acesta este și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

Lotul final al naționalei României anunțat de Hagi

În urmă cu aproape două săptămâni, Gheorghe Hagi a anunțat care este lista cu jucătorii convocați preliminar pentru primele partide din Liga Națiunilor.

Acum, selecționerul României a dezvăluit care este lotul final cu care va aborda duelurile cu Suedia, Bosnia și Polonia.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Selecționerul Gheorghe Hagi a decis să nu se mai bazeze pe serviciile jucătorilor:

Laurențiu Popescu (U Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Alexandru Pașcanu (Rapid), Andrei Mărginean (Dinamo), Marius Corbu (Ferencváros), Constantin Grameni (Rapid), Alexandru Dobre (Rapid), David Miculescu (FCSB), Ștefan Baiaram (U Craiova), Rareș Ilie (Mantova), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Alibec (Farul) și Alexandru Musi (Dinamo).

Florinel Coman nu a fost convocat pentru aceste meciuri ale naționalei din cauză că s-a accidentat la ultimul meci al celor de la Al-Gharafa, 1-2 cu Al-Hilal.

Universitatea Craiova, campioana României, are 5 jucători în lotul României: Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și David Matei.

Dinamo are doi jucători, Raul Opruț și Cătălin Cîrjan, în timp ce FCSB și Rapid au câte unul: Denis Drăguș, respectiv Olimpiu Moruțan.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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