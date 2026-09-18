Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta +14 foto
Foto: Facebook/Primăria Iași
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Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 12:02
  • Primăria Iași a anunțat, miercuri, lansarea unei noi licitații pentru construirea Sălii Polivalente „Regina Maria”.
  • Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 492 de milioane de lei fără TVA, costuri cu aproape 50% mai ridicate decât la procedura CNI din 2024.
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În urmă cu doi ani, Compania Națională de Investiții a organizat prima licitație pentru construirea arenei din Iași, dar procedura a eșuat.

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Se caută constructor pentru Sala Polivalentă din Iași

CNI a scos în 2024 lucrările la licitație pentru aproximativ 330 milioane lei fără TVA. Acum, Primăria Iași a lansat o nouă licitație.

Valoarea proiectului este estimată acum la circa 492 de milioane de lei fără TVA, respectiv 596 de milioane de lei cu TVA, anunță ziaruldeiasi.ro.

Diferența față de precedentul contract este este de aproape 163 milioane lei fără TVA, adică o creștere de circa 49%.

Cheltuielile sunt împărțite astfel:

  • peste 450,7 milioane lei fără TVA reprezintă construcții și instalații
  • 32,76 milioane lei sunt alocate utilajelor și echipamentelor tehnologice care necesită montaj
  • 8,84 milioane lei pentru organizarea de șantier

În 2024, CNI era autoritatea contractantă, rol care a fost preluat acum de Primăria Municipiului Iași. Valoarea totală a proiectului a fost schimbată după ce Consiliul Local a actualizat în 2026 costurile investiției și a majorat contribuția municipalității la proiect.

Primăria Municipiului Iași va finanța inițial lucrările din bugetul local, urmând să predea proiectul Companiei Naționale de Investiții pentru a fi cofinanțat din bugetul de stat.

Constructorii care doresc să participe la licitație pot depune oferte până pe 26 octombrie 2026. Durata maximă a lucrărilor este de 48 luni.

Cum va arăta noua Sală Polivalentă din Iași. Foto: captură video Facebook/Mihai Chirica
Cum va arăta noua Sală Polivalentă din Iași. Foto: captură video Facebook/Mihai Chirica

Galerie foto (14 imagini)

Cum va arăta noua Sală Polivalentă din Iași. Foto: captură video Facebook/Mihai Chirica Cum va arăta noua Sală Polivalentă din Iași. Foto: captură video Facebook/Mihai Chirica Cum va arăta noua Sală Polivalentă din Iași. Foto: captură video Facebook/Mihai Chirica Cum va arăta noua Sală Polivalentă din Iași. Foto: captură video Facebook/Mihai Chirica Cum va arăta noua Sală Polivalentă din Iași. Foto: captură video Facebook/Mihai Chirica
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De ce s-a încheiat licitația din 2024

Procedura inițiată de CNI în urmă cu doi ani a atras o singură ofertă, din partea constructorul băcăuan SSAB-AG, alături de Frasinul și Transilvania Grand Construct și mai mulți subcontractanți.

Totuși, oferta a fost declarată neconformă din cauza modului în care ofertantul a întocmit graficul de execuție pentru instalații. CNI a considerat că nu sunt respectate cerințele proiectului.

Firma respectivă a contestat anularea licitației, însă demersurile nu au schimbat rezultatul procedurii. Licitația a rămas anulată, iar relansarea prin CNI a fost ulterior blocată de restricțiile privind angajarea unor noi investiții de la bugetul de stat.

Detaliile tehnice ale Sălii Polivalente Iași

  • Noul complex sportiv va avea o formă inspirată din coroana Reginei Maria și va fi construit în zona Moara de Vânt, pe un teren al municipalității de aproape 8 hectare aflat în vecinătatea viitorului Spital Regional de Urgență.
  • Sala, al cărei teren principal va avea dimensiunile de 60 metri x 30 metri, va fi folosită în permanență ca bază de antrenament pentru sportivi (handbal, baschet, volei etc.) și va avea o capacitate maximă de 9.623 de persoane. Împreună cu sala de antrenament complexul va putea găzdui maximum 9.733 persoane.
  • Sala Polivalentă va fi o clădire „verde” cu o arie construită de 12.926,80 metri pătrați, o arie construită desfășurată de 39.082,75 metri pătrați, o arie utilă de 37.084,25 metri pătrați, un regim de înălțime D+P+2E+E3 (parțial) și o înălțime maximă de 29 de metri.
  • Sala va avea multiple facilități de servire pentru public, spații comerciale, garderobe, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, terase exterioare etc.
  • Lângă clădirea principală va fi construită o sală de antrenament cu o arie construită de 1.832,60 metri pătrați și cu o capacitate maximă de 110 persoane. În cadrul complexului vor fi amenajate și terenuri sportive în aer liber cu o suprafață totală de 1.666 de metri pătrați.
  • Complexul sportiv va include străzi pe o suprafață de 5.860 metri pătrați, parcări pe 3.267,50 metri pătrați, alei pietonale pe 11.230 metri pătrați și spații verzi pe 59.249,70 metri pătrați. Proiectul include 1.115 locuri de parcare, dintre care 960 în parcări subterane.

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