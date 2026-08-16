Ce s-a întâmplat în plin LIVE Moment neașteptat la FC Bacău - Steaua. Explicațiile comentatorului

Transmisia meciului FC Bacău - Steaua a fost întreruptă la aproximativ cinci minute după startul partidei, simultan pe Digi Sport 1 și Prima Sport.

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Cele două posturi nu au mai putut difuza imagini de la arena din Bacău.

Transmisie întreruptă la FC Bacău - Steaua

Digi Sport a afișat un mesaj prin care anunța probleme tehnice.

„Ne confruntăm cu unele dificultăți tehnice care afectează momentan emisia posturilor noastre. Lucrăm pentru remedierea problemelor în cel mai scurt timp și vom reveni în direct de îndată ce situația se va ameliora. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Digi Sport.

La Prima Sport, comentatorul partidei a explicat în detaliu ce s-a întâmplat: „A picat curentul, dar nu la noi, ci la Bacău. O să vedem cum evoluează lucrurile de acum înainte”.

Până la remedierea problemei, ambele posturi au difuzat reclame.

FC Bacău a marcat imediat după reluarea transmisiei

La scurt timp după ce imaginile au revenit, FC Bacău a deschis scorul prin Andrei Pavel.

Gazdele și-au mărit avantajul în minutul 14, când Paul Mitrică a înscris pentru 2-0.

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