Nuno Campos e peste Kopic Ce a reușit antrenorul lui Dinamo în acest start de sezon față de fostul tehnician al „câinilor”
Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo din acest sezon. Foto: Raed Krishan
Superliga

Nuno Campos e peste Kopic Ce a reușit antrenorul lui Dinamo în acest start de sezon față de fostul tehnician al „câinilor”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 10:56
  • Nuno Campos l-a depășit pe Zeljko Kopic la Dinamo nu doar datorită victoriei cu Rapid, 1-0, primul succes alb-roșu în Giulești după 12 ani. 
  • Avantajul actualului antrenor după primele cinci etape față de precedentul tehnician, în rândurile de mai jos. 
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Nuno Campos, 51 de ani, a fost esențial pentru victoria lui Dinamo în fața Rapidului.

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În repriza a doua, într-un moment greu, când adversarii atacau, aveau ocazii și forțau deschiderea scorului, a făcut schimbările care au modificat traiectoria derbyului.

Karamoko și Hintsa au decis primul succes alb-roșu după 12 ani în Giulești (1-0).

Nuno Campos, start mai bun decât Kopic la Dinamo în Liga 1

Antrenorul portughez nu l-a depășit pe Zeljko Kopic (48 de ani) doar datorită acestui meci.

Campos are și un început mai bun de sezon față de precedentul tehnician al „câinilor”.

Nuno Campos (la 5-1 cu U Craiova) are contract pe doi ani cu Dinamo. Foto: Raed Krishan Nuno Campos (la 5-1 cu U Craiova) are contract pe doi ani cu Dinamo. Foto: Raed Krishan
Nuno Campos (la 5-1 cu U Craiova) are contract pe doi ani cu Dinamo. Foto: Raed Krishan

Aceste cinci etape de campionat arată diferența dintre rezultatele lusitanului și ale croatului.

  • Dinamo varianta 2026-2027 are mai multe puncte (10), golaveraj mai bun (+8) și două victorii împotriva principalelor rivale din Liga 1 (5-1 cu U Craiova și 1-0 cu Rapid). 

Kopic, mai puține puncte, golaveraj mai slab în meciuri nu atât de dificile

În precedentele două stagiuni, cu Kopic pe bancă, Dinamo a pierdut mai multe puncte, deși a avut jocuri mai puțin periculoase.

Zeljko Kopic, la Dinamo, alături de secundul Florentin Petre. Foto: Raed Krishan Zeljko Kopic, la Dinamo, alături de secundul Florentin Petre. Foto: Raed Krishan
Zeljko Kopic, la Dinamo, alături de secundul Florentin Petre. Foto: Raed Krishan
  • 2024-2025: doar 8 puncte, golaveraj +5, incluzând un 2-3 cu CFR Cluj. 
  • 2025-2026: tot 8 puncte, golaveraj +1 și un succes în derbyul vs FCSB (4-3). 

Ce a făcut Dinamo în primele 5 etape cu Nuno Campos și Kopic

Dinamo-Nuno Campos 2026-2027

  • 0-1 cu Petrolul (d). 
  • 5-1 cu Craiova (a). 
  • 1-1 cu Oțelul (d). 
  • 4-0 cu Voluntari (a). 
  • 1-0 cu Rapid (d). 

Dinamo-Kopic 2025-2026

  • 2-2 cu Csikzereda (d). 
  • 0-0 cu Botoșani (a). 
  • 1-2 cu Oțelul (d). 
  • 4-3 cu FCSB (a). 
  • 1-0 cu Metaloglobus (d). 

Dinamo-Kopic 2024-2025

  • 2-3 cu CFR (d). 
  • 4-1 cu Petrolul (a). 
  • 1-1 cu Sepsi (d). 
  • 4-1 cu Gloria Buzău (a). 
  • 2-2 cu Poli Iași (d). 

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