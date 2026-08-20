Apariție rară a legendei de la Barcelona FOTO: Soția a publicat imagini cu fostul fotbalist, dispărut din spațiul public.  Cum arată la aproape 10 ani de la retragere +3 foto
Victor Valdes alături de Yolanda Cardona (foto: Imago)
Campionate

Apariție rară a legendei de la Barcelona FOTO: Soția a publicat imagini cu fostul fotbalist, dispărut din spațiul public. Cum arată la aproape 10 ani de la retragere

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 14:36
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 14:36
  • Au trecut aproape nouă ani de când Victor Valdes (44 de ani) și-a încheiat cariera de fotbalist, iar fostul portar de la Barcelona a devenit, treptat, o apariție tot mai rară în spațiul public.
  • Câteva fotografii recente publicate de soția sa, Yolanda Cardona, au atras atenția fanilor care nu l-au mai văzut de mult pe unul dintre oamenii importanți ai generației de aur a Barcelonei.
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Victor Valdes a ales, după retragerea din fotbal, un stil de viață mult mai discret decât cel pe care l-a avut în perioada în care apăra poarta Barcelonei.

Spre deosebire de mulți dintre foștii săi colegi, nu a rămas o prezență constantă în emisiuni, interviuri sau pe rețelele sociale.

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Apariție rară a legendei de la Barcelona. Cum arată la aproape 10 ani de la retragere

Yolanda Cardona a publicat pe Instagram imagini din vacanță în care apare și Valdes, iar fotografiile au fost primite cu entuziasm de suporterii Barcelonei, care au „inundat” zona de comentarii.

Galerie foto (3 imagini)

Victor Valdes și Yolanda Cardona (foto: Instagram) Victor Valdes și Yolanda Cardona (foto: Instagram) Victor Valdes și Yolanda Cardona (foto: Instagram)
+3 Foto
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Iată câteva dintre comentariile suporterilor:

  • „L-am găsit!”
  • „Ne lipsești, Victor Valdes, știm că nu-ți plac rețelele sociale, dar la Barcelona te iubim și ne amintim mereu de tine”
  • „Cel mai bun portar din istoria Barcelonei, îți mulțumim pentru gloria pe care ne-ai adus-o. Respect”
  • „Îi poți spune lui Victor că-l iubim?”
  • „Victor Valdes, legenda noastră”
  • „Victor a demonstrat că era cel mai bun portar din lume. Unii n-au vrut să vadă asta și n-au știut ce pierd”
  • „Cât de tare mă bucur să-l văd pe Valdes și să văd că e fericit”.

Valdes a intrat în La Masia încă de la vârsta de 10 ani. A ajuns la prima echipă în 2002, iar în sezonul următor a început să fie o prezență constantă între buturi.

A devenit titular incontestabil începând din sezonul 2003-2004 și a rămas așa mai bine de un deceniu.

În tricoul catalanilor a disputat peste 500 de meciuri oficiale și a cucerit 21 de trofee majore: șase titluri de campion al Spaniei, trei Ligi ale Campionilor, două Cupe ale Regelui, șase Supercupe ale Spaniei, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor.

Valdes a fost, de asemenea, unul dintre cei mai apreciați portari din istoria clubului. A câștigat de 5 ori Trofeul Zamora (la egalitate cu legendarul Antoni Ramallets), acordat portarului cu cea mai bună medie de goluri primite în La Liga.

În sezonul 2011-2012 a stabilit și recordul clubului de 896 de minute consecutive fără gol primit în meciuri oficiale.

Valdes a făcut parte din echipa care a câștigat Liga Campionilor în 2006, 2009 și 2011 și din formația Barcelonei care a reușit celebrul sextuplu în 2009.

La național Spaniei, Valdes a stat în umbra lui Iker Casillas, dar a strâns totuși 20 de selecții și a făcut parte din loturile care au câștigat Campionatul Mondial din 2010 și EURO 2012.

Plecarea de la Barcelona și ultimii ani ca fotbalist

În 2014, Valdes s-a despărțit de Barcelona după ce își anunțase intenția de a nu-și prelungi contractul. Finalul aventurii catalane a fost însă unul dramatic: în martie 2014 a suferit o ruptură gravă de ligamente la genunchi, iar accidentarea i-a dat peste cap transferul pregătit la AS Monaco.

A ajuns, ulterior, la Manchester United, unde a lucrat din nou cu Louis van Gaal, însă nu a reușit să devină titular. A fost apoi împrumutat la Standard Liege, iar în 2016 a semnat cu Middlesbrough. Acolo a disputat 28 de meciuri înainte ca aventura sa în Anglia să se încheie.

În august 2017, la 35 de ani, a decis să se retragă din fotbal. După retragere, și-a închis conturile de pe rețelele sociale.

El declarase în dese rânduri că nu se simte confortabil cu faima și că, atunci când luminile se vor stinge, își dorește să fie alături de copiii săi.

A încercat cariera de antrenor. Fără succes

În 2018, Victor Valdes a obținut licența UEFA Pro și a început să lucreze ca antrenor la nivel de juniori, la ED Moratalaz.

În 2019 s-a întors la Barcelona pentru a prelua Juvenil A, însă mandatul său a fost foarte scurt: după câteva luni, clubul a decis să se despartă de el, pe fondul unor neînțelegeri legate de activitatea de la academia La Masia.

În 2020 a preluat UA Horta, din fotbalul spaniol de eșalon inferior, dar nici această experiență nu a durat foarte mult.

Apoi, pentru câțiva ani, numele său a dispărut din nou aproape complet din actualitatea fotbalistică.

Cea mai recentă revenire a fost în aprilie 2025, când a preluat-o pe Real Avila, formație din Segunda Federacion, și a revenit astfel pe banca tehnică după aproximativ patru ani de pauză. A stat însă doar patru meciuri.

Echipa a ajuns în play-off-ul de promovare, dar după eliminarea în fața lui Cacereno, Valdes a decis să plece.

De atunci, Valdes nu a mai ocupat o funcție oficială.

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