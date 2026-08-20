A refuzat Barcelona și Chelsea Cine este puștiul care a spus „nu” granzilor Europei pentru a semna cu Reims, în Ligue 2 +32 foto
Seydou Dembele. Foto: Captură Instagram, @stadereims
Campionate

A refuzat Barcelona și Chelsea Cine este puștiul care a spus „nu” granzilor Europei pentru a semna cu Reims, în Ligue 2

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 13:04
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 13:04
  • Seydou Dembele (18 ani), mijlocaș ofensiv și internațional U17 al statului Mali, a ales să semneze cu Stade de Reims, din Ligue 2, deși fusese dorit cluburi imense din Europa precum Barcelona și Chelsea.
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Francezii au oficializat transferul fotbalistului de la Academia JMG Bamako și au anunțat că acesta va fi integrat, inițial, în grupa Elite din cadrul proiectului Reims Revelations.

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Cine este Seydou Dembele, puștiul care a refuzat Barcelona și Chelsea

Dembele este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din generația sa în Mali. Acesta s-a remarcat prin tehnică, creativitate, viziune și jocul cu piciorul stâng.

În 2024, malianul a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului WAFU Zone A U17, iar un an mai târziu a avut un rol important și la Campionatul Mondial U17 din Qatar.

La Mondial, Dembele a fost titular în toate cele cinci meciuri jucate de Mali și a reușit două goluri și patru pase decisive.

În 2024, Dembele a fost desemnat cel mai bun jucător la turneul WAFU Zone A U17. Un an mai târziu, s-a remarcat și la Campionatul Mondial U17 din Qatar.

Fotbalistul a fost titular în toate cele cinci meciuri și a reușit două goluri și patru pase decisive.

Parcursul lui Mali la Campionatul Mondial U17 din Qatar, conform espn.com.

  • Mali - Noua Zeelandă 3-0 (faza grupelor)
  • Mali - Austria 0-3 (faza grupelor)
  • Arabia Saudită - Mali 0-2 (faza grupelor)
  • Zambia - Mali 1-3 (șaisprezecimi, Dembele a fost desemnat omul meciului)
  • Maroc - Mali 3-2 (optimi)

Foto. Seydou Dembele, dribling spectaculos într-un meci al naționalei Mali cu Republica Centrafricană

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Seydou Dembele, dribling spectaculos într-un meci al naționalei Mali cu Republica Centrafricană. Foto: captură „X” / @malicomps Seydou Dembele, dribling spectaculos într-un meci al naționalei Mali cu Republica Centrafricană. Foto: captură „X” / @malicomps Seydou Dembele, dribling spectaculos într-un meci al naționalei Mali cu Republica Centrafricană. Foto: captură „X” / @malicomps Seydou Dembele, dribling spectaculos într-un meci al naționalei Mali cu Republica Centrafricană. Foto: captură „X” / @malicomps Seydou Dembele, dribling spectaculos într-un meci al naționalei Mali cu Republica Centrafricană. Foto: captură „X” / @malicomps
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De ce a ales-o Seydou Dembele pe Reims

Barcelona și Chelsea s-au numărat printre echipele interesate de fotbalist, alături de Manchester United, Red Bull Salzburg și Fenerbahce.

Chelsea ar fi făcut chiar o ofertă concretă, în timp ce Barcelona îl vedea, inițial, la Barca Atletic, echipa secundă a catalanilor, cu perspectiva de a face ulterior pasul spre prima echipă.

Clubul francez încearcă să-i ofere un traseu mai direct spre fotbalul profesionist. Reims, echipă din Ligue 2, pune accent pe dezvoltarea jucătorilor tineri, iar Dembele va avea mai întâi posibilitatea să se acomodeze cu noul mediu în grupa Elite, conform tribuna.com.

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