După rezultatele din această etapă, FCSB a căzut dincolo de prima jumătate a clasamentului și e mai aproape de barajul de evitare retrogradării decât de play-off

În ciuda lipsei rezultatelor, FCSB rămâne echipa care atrage cel mai mult la TV. Audiența cu FC Argeș a fost mai mult decât dublă decât ale meciurilor rivalelor

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FCSB traversează o criză fără precedent în istoria clubului. Și ultima etapă a confirmat prăbușirea pe linie sportivă.

Doar 0-0 cu FC Argeș, aflată în zona retrogradării, rezultat care a coborât-o pe trupa lui Reghecampf până pe locul 9.

Și în acest moment e mai aproape de locurile care duc la barajul de menținere-promovare în Liga 1 decât de accesul în play-off.

În ciuda acestui tabloul deziluzionant, FCSB continuă să stârnească un interes cu mult peste media celorlalte cluburi din România.

Și cel mai bun exemplu e ceea ce s-a întâmplat în această etapă. Una mega spectaculoasă, în care, până la confruntarea de la Mioveni, media de goluri marcate pe meci a fost formidabil de mare, aproape 5 pe meci: 29 de goluri în 6 partide.

Deși între FC Argeș și FCSB a fost doar 0-0 și un meci nu ieșit din comun, audiența televiziunilor a fost cu mult peste ale celorlalte confruntări. De fapt nici nu există comparație. FCSB a fost de peste două ori mai urmărită decât oricare dintre jocurile în care au evoluat rivalele.

Partida de la Mioveni a adunat pe Digi Sport și Prima Sport un rating total de 5,2%, pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Meciurile disputate de Universitatea Craiova și Dinamo, nici măcar împreună, n-au atins ratingul FCSB-ului.

Audiențele meciurilor din această etapă

Meci Scor Rating* FC Argeș – FCSB 0-0 5,2% UTA – Craiova 2-6 2,58% Dinamo – Petrolul 0-1 2,35% CFR – Oțelul 3-2 2,3% Farul – U Cluj 2-3 1,4% Botoșani – Voluntari 3-3 0,83% Csikszereda – Corvinul 0-4 0,57% * ratingul e calculat pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivelul întregii țări * ratingul e calculat pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivelul întregii țări

Nivelul atins de FCSB a fost unul imens și în comparație cu meciul fantastic reușit de Barcelona în ultima etapă din La Liga.

A produs o revenire spectaculoasă în fața lui Villarreal, de la 0-2 în minutul 7 și s-a impus 3-2, inclusiv cu un penalty ratat de Yamal.

Partida, transmisă de aceleași posturi TV care dețin și Liga 1, a făcut 1,5% rating, de peste 3 ori mai puțin decât FC Argeș - FCSB 0-0.

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