Gestul serii pe Arena Națională FOTO: Ruptură între antrenor și fani? Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan +5 foto
(foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
Superliga

Gestul serii pe Arena Națională FOTO: Ruptură între antrenor și fani? Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 23:56
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 23:56
  • Finalul partidei FCSB - Petrolul 2-2 a oferit două imagini diferite surprinse imediat după ultimul fluier. Dezamăgire lui Marius Baciu și momentul dintre Calal Huseynov și Denis Drăguș.
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Marius Baciu a părut extrem de afectat de rezultat. Antrenorul FCSB nu a mai mers alături de jucători spre galerie pentru tradiționalul moment de după meci, ci s-a îndreptat direct către vestiare, vizibil dezamăgit.

Asta după ce a rămas câteva momente bune blocat pe bancă.

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Ruptură între Marius Baciu și fanii FCSB?

La celelalte partide, Baciu și stafful său stăteau în spatele jucătorilor la momentul de final cu fanii.

Gestul său vine într-un context tensionat în relația cu suporterii, după ce fanii i-au cerut demisia la precedentele meciuri, iar imaginile de la final pot sugera o ruptură între cele două părți.

Baciu n-a mai avut puterea să participe la momentul în care echipa și fanii cântă împreună după partidă.

Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)

Galerie foto (5 imagini)

Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
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Huseynov a vrut un suvernir

În același timp, pe gazon avea loc o scenă diferită. Azerul Calal Huseynov s-a dus direct spre Denis Drăguș, aflat la primul său meci în tricoul FCSB și i-a cerut tricoul.

Cei doi au făcut schimbul, după care Huseynov s-a alăturat colegilor și a mers împreună cu echipa spre galerie pentru momentul de final alături de suporteri.

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