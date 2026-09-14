Gestul serii pe Arena Națională FOTO: Ruptură între antrenor și fani? Două scene surprinse la finalul meciului: Baciu și Drăguș în prim plan

Finalul partidei FCSB - Petrolul 2-2 a oferit două imagini diferite surprinse imediat după ultimul fluier. Dezamăgire lui Marius Baciu și momentul dintre Calal Huseynov și Denis Drăguș.

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Marius Baciu a părut extrem de afectat de rezultat. Antrenorul FCSB nu a mai mers alături de jucători spre galerie pentru tradiționalul moment de după meci, ci s-a îndreptat direct către vestiare, vizibil dezamăgit.

Asta după ce a rămas câteva momente bune blocat pe bancă.

Ruptură între Marius Baciu și fanii FCSB?

La celelalte partide, Baciu și stafful său stăteau în spatele jucătorilor la momentul de final cu fanii.

Gestul său vine într-un context tensionat în relația cu suporterii, după ce fanii i-au cerut demisia la precedentele meciuri, iar imaginile de la final pot sugera o ruptură între cele două părți.

Baciu n-a mai avut puterea să participe la momentul în care echipa și fanii cântă împreună după partidă.

Huseynov a vrut un suvernir

În același timp, pe gazon avea loc o scenă diferită. Azerul Calal Huseynov s-a dus direct spre Denis Drăguș, aflat la primul său meci în tricoul FCSB și i-a cerut tricoul.

Cei doi au făcut schimbul, după care Huseynov s-a alăturat colegilor și a mers împreună cu echipa spre galerie pentru momentul de final alături de suporteri.

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