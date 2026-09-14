„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”

FCSB - Petrolul 2-2. Gigi Becali (68 de ani) a fost impresionat de evoluția noilor jucători, însă a fost enervat de evoluția lui Joao Paulo, prin multiplele mingi pe care le-a pierdut.

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Cu cele trei transferuri pe teren, Muhar, Korenica și Drăguș introdus ulterior, formația lui Baciu a obținut doar un punct, ajungând la 4 meciuri consecutive fără succes în Superliga.

Gigi Becali: „ I-am spus de 100 de ori lui Joao Paulo să nu mai dribleze la mijlocul terenului”

„Am avut multe ocazii, trebuia să câștigăm jocul ăsta. Când vrei să fii echipă mare, nu poți să te bazezi doar pe un gol.

Am greșit cu siguranță, nu trebuia Muhar schimbat. Și ce dacă avea galben? Nu a fost decizia mea.

Drăguș… ce să vezi în 20 de minute? Calitatea lui se vede, se vede când are mingea la picior, fără probleme. Dar ce poți să spui acum? Îl știm, dacă nu-l știam îi mai dădeam salariu de un milion?

Dacă nu ții mijlocul terenului, nu ai ce să faci, asta-i concluzia mea. Asta nu face Joao Paulo, puteți să spuneți voi ce vreți. Mijlocul terenului... ai mingea, trebuie să pasezi. Ai două soluții de pasă, tu driblezi și pierzi mingea.

I-am spus de 100 de ori. I-am spus și lui MM (n.r. - Stoica) să-i zică să nu mai dribleze la mijlocul terenului când are soluții de pasă.

În rest, Muhar, Korenica... jos pălăria, fotbaliști! Muhar e exact jucătorul pe care eu îl voiam la mijloc și nu îl găseam.

Extraordinară impresie mi-a lăsat și Garita. O să vedem, o să găsim formula ideală și după aia discutăm. Că la ora asta nu ne găsim formula”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Întrebat dacă Marius Baciu va rămâne în cazul unei victorii la Craiova, etapa viitoare, Becali a transmis:

„Nu știu încă, nu pot să vorbesc acum despre asta, pentru că echipa e în creștere... Meciul ăsta trebuia să-l câștigăm, am avut și bară, am avut și în multe ocazii.

Nu mă gândesc la asta, nu vrea să inventez gânduri”.

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