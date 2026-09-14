Interes pentru FCSB - Petrolul Câte bilete s-au vândut pentru primul meci al roș-albaștrilor pe Arena Națională după 5 luni

FCSB revine pe Arena Națională în această seară, pentru meciul cu Petrolul din etapa #9, după o pauză de aproximativ 5 luni. Câți fani sunt așteptați pe stadion, mai jos în articol.

FCSB - Petrolul se joacă de la ora 21:00 și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Cât timp Arena Națională a fost indisponibilă, FCSB a fost nevoită să joace meciurile de pe teren propriu pe Ghencea, „Arcul de Triumf” sau la Târgoviște.

Câți suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională la meciul FCSB - Petrolul

Arena Națională a găzduit în ultimele luni mai multe evenimente extrasportive. Gazonul a fost recent schimbat iar acum FCSB și Dinamo vor putea juca din nou pe cel mai mare stadion al țării.

Conform surselor GOLAZO.ro, pentru meciul dintre FCSB și Petrolul din această seară s-au vândut aproximativ 6.000 de bilete.

Se estimează că la ora de începere a partidei vor fi prezente pe Arena Națională în jur de 8-9.000 de persoane.

Cu o zi înaintea partidei GOLAZO.ro a vizitat stadionul și a surprins imagini cu noul gazon al Arenei Naționale.

Ultimul meci jucat de FCSB pe Arena Națională a fost împotriva Petrolului, pe 24 aprilie, scor 1-1.

Înaintea duelului direct, echipa antrenată de Marius Baciu se află pe locul 8 în Superliga, cu 11 puncte acumulate. Petrolul este una dintre revelațiile acestui sezon.

Formația pregătită de portughezul Ricardo Sousa se poziționează pe locul 4, cu 15 puncte, dar poate urca pe podium dacă va câștiga meciul de pe Arena Națională.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, ultimul meci jucat de roș-albaștrii în Superliga

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