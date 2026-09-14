„Surprinde plăcut” Ciprian Marica îl laudă pe Nuno Campos pentru parcursul lui Dinamo » Jucătorii remarcați

Ciprian Marica (40 de ani) a comentat începutul foarte bun de sezon al lui Dinamo sub comanda antrenorului Nuno Campos (51 de ani).

Ce jucători a remarcat fostul atacant al „câinilor” și ce spune despre lupta la titlu, mai jos.

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Vineri, Dinamo a învins-o și pe Csikszereda, scor 3-1, și își menține poziția de lider în Superliga, cu 20 de puncte.

„Câinii” sunt urmați de Rapid, cu 18 puncte, și campioana U Craiova, care are 17 puncte.

Ciprian Marica: „Dinamo s-a cocoțat în vârful clasamentului”

Ciprian Marica a vorbit despre victoria obținută de Dinamo cu Csikszereda și a remarcat doi jucători ai lui Nuno Campos: Danny Armstrong și Mamoudou Karamoko.

„ Dinamo s-a cocoțat în vârful clasamentului și pare că nu se mai dă jos. Cu Csikszereda a părut că poate marca oricând își dorește și apasă pe accelerație. A fost condusă, dar a întors meciul rapid. Dinamo e mai bună. Sigur, Csikszereda se chinuie sezonul ăsta.

Îmi place cum arată Armstrong în sezonul ăsta. Marchează, dă pase de gol. Se pliază foarte bine în joc. Iar Karamoko are ceva. Vedem de la etapă la etapă că are ceva.

Se observă că are încredere în el. Poate marca goluri importante pentru Dinamo și se pot obține și bani pe el. Are 27 de ani, mai merge”, a declarat Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.

Danny Armstrong are un început foarte bun de sezon, cu 4 goluri și 7 pase decisive în 9 meciuri jucate pentru Dinamo.

Și Mamoudou Karamoko este un jucător de bază al „câinilor” în acest start de sezon. Atacantul francez a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în 6 apariții.

Ciprian Marica a evitat însă să-l laude și pe Dean Zandbergen, atacantul olandez transferat recent de Dinamo și care a înscris în duelul cu Csikszereda.

„Despre Zandbergen nu poți să-ți dai acum cu părerea. Hai să nu ne grăbim. Să lăsăm să demonstreze câteva meciuri. Hai să nu mai facem greșelile din trecut și să zicem de unul că e bun după două sau trei meciuri”.

Ciprian Marica: „Uite că vine acest Nuno Campos și surprinde plăcut”

Marica a avut numai cuvinte de laudă și pentru antrenorul Nuno Campos, cel care l-a înlocuit pe Zeljko Kopic.

„Toată lumea se ferește să vorbească despre câștigarea campionatului. Dar în sufletul fiecărei echipe e această dorință. E clar că Dinamo își dorește. Și se pare că...

Aveam ceva semne de întrebare după plecarea lui Kopic. El garanta o continuitate și lucruri bune. Dar uite că vine acest Nuno Campos și surprinde plăcut.

Dinamo arată bine cu el. Să vedem dacă va avea forța până la final. Contează cum termini. Dinamo are un parcurs solid. Să sperăm că nu va avea accidentări și va păstra nucleul de jucători.

În economia unui campionat sunt momente-cheie și să vedem cum le vor gestiona cei de acolo. Dar Dinamo arată potențial”, a mai adăugat Marica.

Pentru Dinamo urmează duelul cu Farul Constanța de duminică, 20 septembrie, meci care se va juca pe Arena Națională.

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