FCSB este în negocieri avansate pentru transferul lui Meriton Korenica (29 de ani) de la CFR Cluj.

Roș-albaștrii sunt aproape și de un acord cu Karlo Muhar (30 de ani), mutări care vor zgudui vestiarul din cauza regulilor impus de FRF.

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FCSB este la un pas să reunească la București doi dintre jucătorii-cheie de la rivala CFR Cluj.

FCSB, încă un transfer de top!

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Gigi Becali este foarte aproape să ajungă la un acord cu Nelu Varga pentru transferul lui Korenica, pentru o sumă situată în jurul a 1 milion de euro.

CFR a refuzat deja o ofertă de 800.000 de euro venită de la Universitatea Craiova, care e presată de data limită (azi, ora 23:59) pentru înregistrarea jucătorilor pe lista UEFA pentru Conference League

„Nu există să plece fără banii corecți. Dacă primim banii corecți, bine, dacă nu, nu. Nu există 300-500.000 de euro... Vrăjeli! Sub 1,5 milioane de euro nici nu intră în discuție, bine?”, a declarat Varga pentru gsp.ro.

Nu-mi convine din punct de vedere sportiv, dar înțeleg situația. Un milion de euro nu e o sumă mică, mai vin și banii de la UEFA și să ai liniște, să plătești angajații, dările către stat. Nu sunt un idiot să nu înțeleg că e nevoie să bagi bani în club ca să ieși mai repede din insolvență. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Korenica, unul dintre oamenii importanți de la CFR Cluj

Meriton Korenica a ajuns la CFR Cluj în 2024, de la Manisa. Kosovarul a cucerit Cupa României alături de formația din Gruia și a devenit rapid unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

Mijlocașul are 6 selecții pentru naționala statului Kosovo. De când a venit la CFR Cluj, a ratat doar 3 meciuri de Superliga, bifând 18 goluri în 83 de partide.

În actualul sezon, Korenica a evoluat deja în 10 meciuri și a marcat de 3 ori.

Înainte de experiența din România, mijlocașul a mai evoluat pentru Shkëndija, Metalurg Skopje, Liria Prizren, Prishtina, Ballkani și Manisa.

FCSB, aproape și de Muhar

Campioana este în discuții și cu Karlo Muhar, mijlocașul care și-a reziliat contractul cu CFR Cluj la începutul lunii august.

Mihai Stoica a confirmat că negocierile sunt avansate, însă croatul trage de timp în cazul în care pe ultima sută de metri apare o ofertă din străinătate.

„Da (n.r. - există discuții), cred că da (sunt avansate). Dar are multe oferte pe masă. Eu tot sper ca ofertele să fie din campionatele care se închid azi și până la ora asta să nu se fi făcut nimic.

Noi nu vorbim cu jucătorii, doar cu agenții. Mai ales cu străini, nu poți să vorbești cu jucătorii. Nu ai voie! Chiar dacă ajungi la un jucător, te pasează mai departe. De ce ar mai avea agenți? Agenții iau de regulă 10% din salariul jucătorilor, ceea ce nu e foarte rău.

Discutăm doar cu agentul. Nu se poate discuta cu niciun jucător. Sunt foarte puțini jucătorii care nu au agenți”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FCSB va avea o mare problemă după venirea celor doi

„Roș-albaștrii” ar putea ajunge însă într-o situație complicată dacă vor reuși să-i transfere atât pe Korenica, cât și pe Muhar.

Cu Korenica și Muhar, numărul jucătorilor străini de la FCSB ar ajunge la 14, peste limita de 13 care pot fi înregistrați în Superliga.

Asta înseamnă că, dacă ambele transferuri se vor perfecta, unul dintre cei 14 va trebui să rămână în afara listei pentru campionat.

Principalii vizați ar fi Labonne și Batubinsika, care nu l-au convins pe Becali de la venirea lor în această vară.

FCSB a avut o problemă similară în 2024, când a avut prea mulți jucători în lot, iar cel sacrificat a fost David Kiki. Fundașul era accidentat în acea perioadă, însă impresarul său a amenințat clubul că ar putea urma consecințe serioase dacă situația nu se va remedia.

Cine sunt cei 12 jucători din lotul FCSB:

Labonne

Dawa

Ngezana

Batubinsika

Duarte

Radunovic

Joao Paulo

Gnahore

Ofri Arad

Cisotti

Boutoutaou

Garita

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