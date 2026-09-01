„Sper să nu se fi făcut nimic” Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru Karlo Muhar: „Multe oferte pe masă”. Ce spune despre Drăguș

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat negocierile pentru Karlo Muhar (30 de ani) .

. Ce spune despre situația lui Denis Drăguș (27 de ani), în rândurile de mai jos.

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Oficialul roș-albaștrilor a anunțat luni seară FCSB pregătește o nouă mutare în ultimele zile ale perioadei de mercato, pe lângă aducerea lui Denis Drăguș.

După ce GOLAZO.ro a dezvăluit că este vorba de Karlo Muhar, Mihai Stoica a recunoscut că negocierile pentru mijlocașul croat sunt în toi.

Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru Karlo Muhar: „Există, dar are multe oferte pe masă”

„Da (n.r. - există discuții), cred că da (sunt avansate). Dar are multe oferte pe masă. Eu tot sper ca ofertele să fie din campionatele care se închid azi și până la ora asta să nu se fi făcut nimic.

Noi nu vorbim cu jucătorii, doar cu agenții. Mai ales cu străini, nu poți să vorbești cu jucătorii. Nu ai voie! Chiar dacă ajungi la un jucător, te pasează mai departe. De ce ar mai avea agenți? Agenții iau de regulă 10% din salariul jucătorilor, ceea ce nu e foarte rău.

Discutăm doar cu agentul. Nu se poate discuta cu niciun jucător. Sunt foarte puțini jucătorii care nu au agenți”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Prezent în studio, Victor Angelescu, președintele Rapidului, a intervenit și el în discuție:

„100%, și noi cu toți jucătorii străini doar cu agenții (au vorbit), și când am făcut acum transferuri. A, OK, un jucător român, tânăr... s-a mai întâmplat (să vorbească direct cu el)”.

Mijlocașul croat și-a reziliat unilateral contractul cu CFR Cluj la începutul lunii august, din cauza restanțelor financiare.

Muhar era unul dintre cel mai bine plătiți jucători din Superliga, cu un salariu de 600.000 de euro pe an.

FCSB l-a dorit imediat după ce a devenit liber de contract. Gigi Becali i-a oferit un salariu de 25.000 de euro pe lună, însă negocierile s-au blocat după ce croatul a solicitat 200.000 de euro la semnătură.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Muhar, potrivit transfermarkt.ro

FCSB nu este singura echipă din Superliga interesată de serviciile croatului.

Mijlocașul de 30 de ani este dorit și de rivala Universitatea Craiova , potrivit fanatik.ro.

Oltenii caută înlocuitor pentru Anzor Mekvabishvili, care s-a transerat în MLS, la Chicago Fire. Dacă ar ajunge în Bănie, Muhar s-ar bate pentru un loc de titular cu Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles și Alexandru Crețu.

6 meciuri a jucat Muhar în acest sezon pentru CFR Cluj: a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Mihai Stoica, despre Denis Drăguș: „Se discută”

FCSB continuă să insiste pentru transferul lui Denis Drăguș (27 de ani), în condițiile în care Daniel Bîrligea (26 de ani) a plecat în Italia, la Frosinone.

„Nu s-a finalizat nimic cu niciun jucător. Aproximativ s-au început discuțiile pentru Drăguș. Se discută cu agentul jucătorului, dar încă nu e finalizată.

Bineînțeles că mai are treabă cu Trabzonspor. Haideți să așteptăm dacă se concretizează și discutăm dup-aia. Eu aș comite o iregularitate dacă aș discuta despre un jucător aflat sub contract cu altă echipă.

Asta poate fi o problemă (n.r.despre demisia lui Fatih Tekke, antrenorul lui Trabzonspor)”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa citată.

Pentru Korenica, Gigi a făcut o ofertă CFR-ului, dar a fost refuzată. Intră în ultimul an. Nu avem neapărat nevoie de jucători, știi când se joacă campionatul, în ianuarie-februarie. Mihai Stoica, manager general FCSB

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