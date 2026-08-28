FIFA s-a răzgândit! Ce se întâmplă cu pedepsele argentinienilor care s-au bătut după finala CM 2026

Federația Argentiniană de Fotbal a transmis că FIFA a modificat sancțiunea primită de fotbaliștii naționalei, după finala CM 2026.

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Forul internațional a venit, săptămâna trecută, cu o pedeapsă severă, după ieșirile necontrolate ale unora dintre fotbaliștii Argentinei, de la ultimul act al Mondialului, 0-1 cu Spania.

FIFA a aprobat modificarea sancțiunilor pentru fotbaliștii Argentinei

Ulterior, AFA i-a solicitat instituției conduse de Gianni Infantino ca suspendările primite de jucători să se aplice și pentru partidele amicale, iar FIFA a admis cererea.

„Federația Argentiniană de Fotbal a trimis o cerere oficială către FIFA pentru ca sancțiunile aplicate jucătorilor săi după finala Cupei Mondiale din 2026, precum și federației însăși, să poată fi executate în meciuri amicale de clasă A și/sau în meciuri oficiale, oricare dintre acestea ar avea loc mai întâi.

În temeiul documentului prezentat de AFA, Comisia Disciplinară a FIFA informează că, în conformitate cu normele în vigoare, această cerere a fost aprobată” a transmis Federația, pe site-ul oficial.

Sancțiunile primite de argentinieni după finala CM 2026

Leandro Paredes - suspendare pentru 10 meciuri, plus o amendă de peste 75.000 de euro

- suspendare pentru 10 meciuri, plus o amendă de peste 75.000 de euro Nahuel Molina - suspendare pentru 7 meciuri, plus o amendă de peste 75.000 de euro.

- suspendare pentru 7 meciuri, plus o amendă de peste 75.000 de euro. Thiago Almada - suspendare pentru un meci, plus o amendă de peste 25.000 de euro.

- suspendare pentru un meci, plus o amendă de peste 25.000 de euro. Roberto Ayala, secundul lui Lionel Scaloni - suspendare pentru 3 meciuri, plus o amendă de 25.000 de euro

Totodată, Federația Argentiniană de Fotbal susține că va continua contestațiile și în privința amenzilor primite de instituție, 100.000 de euro, luând în calcul inclusiv varianta de a merge la TAS.

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