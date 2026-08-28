Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Conference League

Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 09:25
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 09:26
  • Universitatea Craiova va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală din Conference League, după ce a fost eliminată dramatic de Ararat-Armenia (1-2 la general) în play-off-ul Europa League.
  • Tragerea la sorți va avea loc vineri, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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Universitatea Craiova își continuă aventura europeană în Conference League, în urma înfrângerii din Armenia.

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Craiova în Conference League. Ce adversari poate întâlni campioana

Oltenii vor intra în urna a patra la tragerea la sorți care îi va stabili cei 6 adversari din faza principală. Vor întâlni câte o echipă din fiecare urnă, urmând ca 3 dintre meciuri să se dispute în deplasare și 3 pe „Ion Oblemenco”.

Spre deosebire de Champions League și Europa League, care au 8 runde și au ultimele două etape programate în primăvara lui 2027, faza ligii din Conference se va încheia în decembrie.

Programul exact al partidelor și locul de disputare al acestora va fi publicat de UEFA cel târziu duminică.

Cum arată urnele:

  • Urna 1: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, AS Monaco, Copenhaga
  • Urna 2: Midtjylland, Steaua Roșie Belgrad, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton
  • Urna 3: Getafe, Lincoln Red Imps, Lugano, KuPS, Twente, Borac Banja Luka,
  • Urna 4: St. Truiden, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor, UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Urna 5: Riga FC, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjaelland, Aarhus, Inter Club d'Escaldes
  • Urna 6: Thun, CSKA Sofia, Kauno, Mjallby, Iberia, Egnatia

Deși lista adversarilor cuprinde nume modeste, campioana are nevoie și de un pic de noroc pentru a nu se trezi față în față cu echipe problematice.

  • Program infernal: Atalanta, Brighton, Getafe, Trabzonspor, Nordsjaelland, Thun
  • Program accesibil: Copenhaga, Pafos, Borac Banja Luka, Kairat Almaty, Riga FC, Egnatia

Toate meciurile oltenilor vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Programul Craiovei în Conference League

  • 15 octombrie: etapa I
  • 22 octombrie: etapa II
  • 5 noiembrie: etapa III
  • 26 noiembrie: etapa IV
  • 10 decembrie: etapa V
  • 17 decembrie: etapa VI
  • 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru șaisprezecimi
  • 18-25 februarie: șaisprezecimi
  • 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
  • 11-18 martie: optimi de finală
  • 8-15 aprilie: sferturi de finală
  • 29 aprilie - 6 mai: semifinale
  • 2 iunie: finala (Istanbul)

Craiova a ratat dramatic primăvara europeană sezonul trecut

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

În sezonul trecut, oltenii au fost eliminați la mustață. Au terminat faza ligii pe locul 25, primul sub linia calificării, după ce au acumulat șapte puncte. Departajarea s-a făcut la numărul de goluri marcate!

Rezultatele obținute de Craiova în sezonul trecut:

  • Rakow - Craiova 2-0
  • Craiova - Noah 1-1
  • Craiova - Rapid Viena 1-0
  • Craiova - Mainz 1-0
  • Sparta - Craiova 2-1
  • AEK - Craiova 3-2

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