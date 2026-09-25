Cine îi păzește pe „tricolori” Omul din securitatea FRF a fost implicat într-o bătaie dintre dinamoviști și steliști la un meci al României

Federația Română de Fotbal are în delegația deplasată în Suedia și persoane responsabile de securitatea jucătorilor și a staff-ului naționalei.

Printre cei care îi însoțesc pe „tricolori” se află și Mihai-Constantin Stan, fost membru al unei grupări de suporteri dinamoviști.

Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Stan are acum rolul de a contribui la securitatea delegației României, însă numele său a fost legat de un episod tensionat petrecut chiar la un meci al echipei naționale.

Cine îi însoțește pe „tricolori” în Suedia » A fost implicat în incidentele de la Budapesta din 2015

Mihai-Constantin Stan, fost membru al grupării dinamoviste „Front 48”, s-a aflat printre suporterii implicați în incidentele dintre fanii lui Dinamo și cei ai Stelei la Ungaria - România, scor 0-0, disputat pe 4 septembrie 2015, la Budapesta.

Stan era la acel moment una dintre figurile cunoscute din Peluza Cătălin Hîldan și s-a aflat în prim-planul incidentelor dintre suporterii dinamoviști și cei ai Stelei, conform gsp.ro.

Confruntările au degenerat, iar cele două grupuri au fost evacuate din stadion.

FOTO. Mihai-Constantin Stan, în trening albastru, alături de Dennis Man

UEFA a sancționat ulterior Federația Română de Fotbal pentru comportamentul suporterilor la partida cu Ungaria.

FRF a primit o amendă de 50.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, afișarea unui banner interzis, lipsa de respect față de imnul național și luptele dintre suporteri, conform frf.ro.

La momentul respectiv, Răzvan Burleanu s-a declarat surprins de faptul că suporterii români ajunseseră să se confrunte între ei, deși făcuseră deplasarea pentru a susține aceeași echipă.

Am ramas foarte neplăcut surprins că au călătorit împreună, au ajuns în aceeași tribună și au ajuns să se bată unii cu alții. Nu e deloc în regulă ce s-a întâmplat. Am vorbit după meci cu delegatul UEFA, avem cinci capete de acuzare. Ne așteptăm la o amendă Răzvan Burleanu, președinte FRF

Mihai-Constantin Stan lucrează în prezent alături de departamentul care se ocupă de securitatea delegației României și este implicat în protecția jucătorilor la acțiunile primei reprezentative.

În ultimii ani, Stan s-a implicat și în proiecte caritabile, inclusiv prin intermediul unei comunități de motocicliști, participând la acțiuni de strângere de fonduri și donații pentru cauze umanitare.

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