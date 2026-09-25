Cine îi păzește pe „tricolori” Omul din securitatea FRF a fost implicat într-o bătaie dintre dinamoviști și steliști la  un meci al României +52 foto
Mihai-Constantin Stan şi Dennis Man. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

Cine îi păzește pe „tricolori” Omul din securitatea FRF a fost implicat într-o bătaie dintre dinamoviști și steliști la un meci al României

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 18:51
  • Federația Română de Fotbal are în delegația deplasată în Suedia și persoane responsabile de securitatea jucătorilor și a staff-ului naționalei.
  • Printre cei care îi însoțesc pe „tricolori” se află și Mihai-Constantin Stan, fost membru al unei grupări de suporteri dinamoviști.
  • Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Stan are acum rolul de a contribui la securitatea delegației României, însă numele său a fost legat de un episod tensionat petrecut chiar la un meci al echipei naționale.

Premieră în roșu pentru „tricolori” Detaliul istoric plin de fiori dinaintea duelului cu Suedia
Citește și
Premieră în roșu pentru „tricolori” Detaliul istoric plin de fiori dinaintea duelului cu Suedia
Citește mai mult
Premieră în roșu pentru „tricolori” Detaliul istoric plin de fiori dinaintea duelului cu Suedia

Cine îi însoțește pe „tricolori” în Suedia » A fost implicat în incidentele de la Budapesta din 2015

Mihai-Constantin Stan, fost membru al grupării dinamoviste „Front 48”, s-a aflat printre suporterii implicați în incidentele dintre fanii lui Dinamo și cei ai Stelei la Ungaria - România, scor 0-0, disputat pe 4 septembrie 2015, la Budapesta.

Stan era la acel moment una dintre figurile cunoscute din Peluza Cătălin Hîldan și s-a aflat în prim-planul incidentelor dintre suporterii dinamoviști și cei ai Stelei, conform gsp.ro.

Confruntările au degenerat, iar cele două grupuri au fost evacuate din stadion.

FOTO. Mihai-Constantin Stan, în trening albastru, alături de Dennis Man

Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (25).jpeg
Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (25).jpeg

Galerie foto (52 imagini)

Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (1).jpeg Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (2).jpeg Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (3).jpeg Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (4).jpeg Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (5).jpeg
+52 Foto
labels.photo-gallery

UEFA a sancționat ulterior Federația Română de Fotbal pentru comportamentul suporterilor la partida cu Ungaria.

FRF a primit o amendă de 50.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, afișarea unui banner interzis, lipsa de respect față de imnul național și luptele dintre suporteri, conform frf.ro.

La momentul respectiv, Răzvan Burleanu s-a declarat surprins de faptul că suporterii români ajunseseră să se confrunte între ei, deși făcuseră deplasarea pentru a susține aceeași echipă.

Am ramas foarte neplăcut surprins că au călătorit împreună, au ajuns în aceeași tribună și au ajuns să se bată unii cu alții. Nu e deloc în regulă ce s-a întâmplat. Am vorbit după meci cu delegatul UEFA, avem cinci capete de acuzare. Ne așteptăm la o amendă Răzvan Burleanu, președinte FRF

Mihai-Constantin Stan lucrează în prezent alături de departamentul care se ocupă de securitatea delegației României și este implicat în protecția jucătorilor la acțiunile primei reprezentative.

În ultimii ani, Stan s-a implicat și în proiecte caritabile, inclusiv prin intermediul unei comunități de motocicliști, participând la acțiuni de strângere de fonduri și donații pentru cauze umanitare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
dinamo bucuresti suporteri federatia romana de fotbal fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:58
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
22:20
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
21:09
„N-am renunțat!” Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
20:05
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Nationala
14:33
Ce ar trebui să facă Hagi Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Citește mai mult
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Nationala
14:10
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Citește mai mult
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Liga Națiunilor
16:14
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Citește mai mult
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
B365
25.09
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
Citește mai mult
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 16 rapid 10 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share