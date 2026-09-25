Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Naționala României începe o nouă aventură în Liga Națiunilor cu un duel extrem de complicat în deplasare, contra Suediei, un meci marcat de o coincidență cu puternice ecouri din trecut și de debutul oficial al lui Gheorghe Hagi în cel de-al doilea său mandat de selecționer.

„Tricolorii” vor evolua complet în roșu pe Strawberry Arena, la fel ca în sfertul de finală de tristă amintire de la World Cup 1994, când România lui Hagi a fost eliminată de Suedia la loviturile de departajare.

România joacă iar în echipament roșu împotriva Suediei

Federația Română de Fotbal a anunțat în această dimineață că „tricolorii” vor evolua în complet în roșu pe Strewberry Arena!

Pentru România este o premieră în actuala colecție Joma. Varianta roșie nu fusese folosită până acum într-un meci, iar „tricolorii” mai au și un echipament de deplasare albastru.

Decizia vine ca o consecință directă a statutului de gazdă al nordicilor, Suedia urmând să îmbrace clasicul lor echipament galben-albastru.

Astfel, fotbaliștii români vor purta în premieră echipamentul roșu de rezervă, o variantă care nu a mai fost utilizată pe teren de la lansarea ultimei colecții Joma. Setul include și o variantă albastră pentru meciurile din deplasare. Tricourile de rezervă au un design distinct față de tricoul principal, cel galben.

Creatorul conceptului este Jean Popescu, designer român stabilit în Copenhaga, cunoscut pentru pasiunea sa pentru tricourile de fotbal și poveștile din spatele acestora, conform frf.ro.

România a jucat în roșu și în 1994, când Suedia a eliminat-o dramatic de la Mondial

Echipamentul roșu readuce în prim-plan un episod important din istoria naționalei. La Mondialul din 1994, România și Suedia s-au întâlnit în sferturile de finală, tot în Statele Unite, iar „tricolorii” au fost nevoiți să joace în roșu.

Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și ceilalți componenți ai Generației de Aur au fost eliminați după un meci dramatic, decis la loviturile de departajare.

România a condus cu 2-1 până în minutul 115, când Kennet Andersson a egalat pentru Suedia. Partida a ajuns la penalty-uri, unde suedezii s-au impus cu 5-4 și au mers în semifinale contra Braziliei. Portarul Thomas Ravelli a fost coșmarul „tricolorilor” la penalty-uri.

Gheorghe Hagi, înaintea meciului cu Suedia: „Suntem la nivel european și trebuie să ne ridicăm standardele”

„Știm că întâlnim o echipă puternică. Așa cum am spus înainte, știm că trebuie să ne apărăm și să atacăm foarte bine. Suntem la nivel european și trebuie să ne ridicăm standardele. Îmi doresc foarte mult acest lucru. I-am văzut foarte bine pe băieți și am încredere că vom face un meci foarte bun.

Emoția a trecut. Debutul a fost în vară. Acum știu că sunt încă la început, dar la fiecare antrenament și în fiecare zi arătăm mai bine.

De aceea am convocat 32 de jucători să-i cunosc și să mă cunoască și ei pe mine pentru că fiecare antrenor are cerințele lui. Din noiembrie încolo începe competiția pentru că în aceste patru meciuri eu cred că am timp să-i evoluez foarte bine.

Suedia e o echipă care marchează goluri. În 10 meciuri a marcat de 18 ori, dar a primit și multe goluri. Au doi atacanți foarte buni, noi îi avem pe ai noștri, cu toate că ne lipsesc Drăguș și Coman, care cred eu că erau foarte valoroși, dar nu sunt aici să vorbesc de cei care nu sunt. Cei care sunt cred că sunt de valoare și o să vedem mâine”, a spus Hagi.

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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