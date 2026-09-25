„E prima dată când aud” Gigi Becali, luat prin surprindere de problemele lui Reghecampf cu Esperance Tunis: „Nu știu, dar i-am pus în contract”

Gigi Becali (68 de ani) a oferit o primă reacție după informațiile potrivit cărora Esperance Tunis îi cere despăgubiri lui Laurențiu Reghecampf, după despărțirea de echipă.

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Tehnicianul român a fost prezentat oficial la FCSB, joi, moment în care a anunțat că a finalizat rezilierea cu clubul african, cu o zi înainte.

Gigi Becali: „Orice litigiu apare, răspunde el”

Vineri, conducerea lui Esperance ar fi transmis că documentul a fost semnat doar de Reghecampf și i-ar solicita acestuia să achite peste un milion de euro, întrucât el este cel care a denunțat unilateral contractul.

Acum, patronul de la FCSB susține că nu știe nimic legat de rezilierea din Africa, iar de orice neînțelgere va răspunde direct antrenorul.

„Habar n-am, acum aud prima dată. Nu mă întrebați pe mine, că habar n-am. Acum aud de la voi”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Întrebat dacă ar putea să-i acopere și această sumă lui Laurențiu Reghecampf, Becali a transmis:

„Noi suntem profesioniști. Avem 27 de ani de fotbal. Și am avut atâtea contracte, și internaționale, și tot ce vreți voi. E pus în contract acolo, că la orice litigiu răspunde el. Nu știu, întrebați-l pe el, de ce se vorbesc ceva imaginar?

El mi-a spus: «Patroane, am semnat. Cu ăștia am terminat, am închis, vin la antrenament». Asta mi-a spus.

El a semnat contractul. În contract scrie că orice litigiu pe care l-ar avea, răspunde el. Noi angajăm antrenor. De unde să știm noi ce e, cum e?”.

În privința sumei pe care o avea de trimis către Universitatea Craiova, Becali susține că a achitat în cursul zilei de vineri.

„Am plătit banii astăzi la Craiova, 150.000 de euro. (n.r. - nu erau 167.000?) Puteau să ceară și 2 milioane, nu trebuie să le dăm. Nu știu, Rotaru a spus că e ceva legat de contabilitate”.

În legătură cu informațiile venite din Africa, președintele CA de la FCSB a transmis:

Este semnată încetarea contractului de ambele părți. E fake news. Mihai Stoica, la Prima Sport

Laurențiu Reghecampf, despre despărțirea de Esperance Tunis

La conferința de presă de joi, antrenorul a susținut că a activat o clauză din contract și că formalitățile pentru plecarea de la Esperance au fost încheiate.

„Am spus la început, a fost o săptămână foarte grea, am reziliat amiabil. Aveam o clauză în contract pe care am folosit-o.

Aseară am finalizat documentele. Am încheiat cu Esperance. De astăzi, lucrez și sunt implicat aici”, a spus tehnicianul.

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