Coelho îi avertizează Antrenorul de la U Craiova, mesaj pentru jucători înainte de meciul cu Getafe: „Ar fi o mare greșeală”
Filipe Coelho și Alexandru Cicâldău/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Conference League

Coelho îi avertizează Antrenorul de la U Craiova, mesaj pentru jucători înainte de meciul cu Getafe: „Ar fi o mare greșeală”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 21:07
  • Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Getafe, primul din faza principală a Conference League.
  • Partida din Bănie se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tehnicianul portughez al oltenilor este conștient de valoarea formației spaniole, dar susține că are încredere maximă în echipa sa.

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U CRAIOVA - GETAFE. Filipe Coelho: „Cea mai bună formație pe care o vom întâlni”

„În primul rând, suntem foarte fericiți și foarte mândri că ne aflăm încă o dată în această competiție. Știm că vom înfrunta o echipă de top. Cu tot respectul față de echipele precedente, cu siguranță aceasta este cea mai bună formație pe care o vom întâlni.

Avem ambiție, ne dorim să începem cât mai bine posibil. Știm că trebuie să fim la un nivel maxim mâine seară. Eu sunt foarte fericit și vom da totul pentru a obține primele trei puncte în această competiție”, a declarat Filipe Coelho.

Filipe Coelho: „Trebuie să fim uniți și să dăm tot ce putem”

La partida cu Getafe, antrenorul campioanei României nu se va putea baza pe Monday Etim, Adrian Rus, ambii accidentați, și Carlos Mora, suspendat.

Întrebat cum va gestiona situația, Coelho a replicat:

„Sunt trei jucători foarte importanți pe care nu putem conta mâine seară, dar trebuie să fim uniți și să dăm tot ce putem.

Getafe este o echipă care joacă foarte des împotriva unor echipe puternice în Spania. Are o componență defensivă foarte bună. Dacă vă uitați primesc foarte puține goluri. Facem excepție de la partida cu Barcelona (n.red. - 3-0 pentru catalani).

În plan ofensiv joacă foarte multe mingi lungi. Au foarte mulți jucători pe care se luptă pentru mingea a doua și cu calitate individuală care pot crea dezechilibru în joc.

Va fi o provocare dificilă, dar noi pentru asta muncim. Este important să-i respectăm, dar nu prea mult. Cel mai important este să fim ambițioși și să jucăm cu inima. Trebuie să fim realiști și să știm că jucăm împotriva unor echipe foarte bune.

Este clar că noi trebuie să arătăm pe teren că avem această ambiție de a obține cele trei puncte. Toate echipele au, în general, atât puncte forte, cât și minusuri. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. Avem avantajul de a juca acasă.

Ar fi o mare greșeală să ne gândim că Getafe nu poate câștiga pentru că nu are anumiți jucători disponibili. Niciodată nu jucăm la egal. Începem toate meciurile cu gândul de a le câștiga. Fanii sunt mereu alături de noi și creează o atmosferă frumoasă. Suntem mai puternici cu ei. Suntem împreună, câștigăm împreună, pierdem împreună”, a adăugat Filipe Coelho.

Cu siguranță ne așteaptă o partidă foarte grea mâine. Trebuie să ne bucurăm de meci, mai ales că îl vom juca acasă și îi vom avea pe suporteri aproape de noi. Meciul de mâine va fi unul diferit față de unul de campionat. Îmi doresc să avem forța grupului și cu siguranță vom face un meci bun. Alexandru Cicâldău, mijlocaș U Craiova

Programul Universității Craiova în Conference League:

  • 15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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