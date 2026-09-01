„Unii spun că stăm rău mental” Coelho nu uită reproșurile aduse Craiovei în acest start de sezon: „Răspundem în stilul nostru”

Filipe Coelho, antrenorul campioanei, e încă supărat după ce jucătorii săi au fost criticați pentru înfrângerea Craiovei în play-off-ul Europa League, urmând să joace în faza principală de Conference.

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După 1-1 împotriva Rapidului în Giulești, Filipe Coelho a expus situația în care se află jucătorii săi acum, într-o perioadă obositoare, cu multe partide în preliminariile competițiilor continentale.

Coelho: „Poate fi riscant pentru jucători”

„Avem nouă meciuri în plus (n.r. în Europa și Supercupă) față de adversari, de când am început sezonul am jucat numai din trei în trei zile”, a declarat antrenorul care a cucerit titlul și Cupa României la Craiova.

„Următorul duel e pe teren artificial la ora 17:00 (n.r. joi, în deplasare cu Bacău, în Cupă), ceea ce poate fi riscant pentru jucători. Ne recuperăm, după meciul cu U Cluj vom avea pentru prima dată două săptămâni fără meci.

Concurăm cât de bine putem. Am încercat să ajungem în Europa League, suntem în Conference, cu echipe ca Brighton sau Getafe.

Jucăm contra tuturor față-n față. Asta e filosofia noastră, încercăm să dominăm toate meciurile. Uneori ne iese, alteori adversarii sunt și ei puternici. Dar îmi iubesc jucătorii, sunt mândru de ei”.

Coelho, despre critici: „Unii au spus că stăm rău mental și fizic”

Portughezul în vârstă de 45 de ani încă e afectat de criticile aduse alb-albaștrilor în ultimele săptămâni, mai ales după eșecul cu Ararat-Armenia, 0-1 în play-off-ul EL, cu gol primit în minutul 90+8.

„Am pierdut șansa de a merge în Europa League. Unii au spus că stăm rău mental și fizic. Suntem obosiți mental și fizic, dar răspundem în stilul nostru pe teren”.

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