Daniel Pancu nu mai e suspendat, după două meciuri urmărite din lojă. E mulțumit de joc, dar un lucru îl deranjează la Rapid.

Ce a spus antrenorul legat de lotul său în Giulești și ce așteaptă de la club în această perioadă.

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Rapid nu stă deloc rău în clasament după șapte etape, cu Daniel Pancu antrenor.

E pe locul 2, la numai două puncte în spatele liderului Dinamo.

Rapid mai anunță un transfer, dar Pancu e nemulțumit. Are prea mulți jucători

A scăpat de cele două meciuri de suspendare - „e mult mai stresant în lojă” - și îi place jocul echipei: „Sunt foarte, foarte mulțumit”.

Așteaptă ultimul transfer, fundașul central anunțat chiar de el, „vine din campionatul României și l-am antrenat, a trecut deja vizita medicală”, referindu-se la Sheriff Sinyan, 30 de ani, internațional gambian născut în Norvegia care a evoluat sezonul trecut la CFR.

Ceva îl supără totuși la Rapid pe tehnicianul în vârstă de 49 de ani.

Are prea mulți jucători în lot, ceea ce nu-i place, pentru că nu poate fi atent la toți și nu poate pregăti eficient echipa.

Pancu: „Avem un lot de 30 și ceva de jucători care nu justifică nimic”

Le-a sugerat oficialilor clubului să se despartă în viitorul apropiat de unele nume din grupul vișiniu.

„Eu aș fi mulțumit dacă ne putem aerisi și putem să ne desfășurăm antrenamentele în condiții de echipă normală, care nu joacă pe șase fronturi”, a atras atenția Pancu la conferință, după 1-1 cu U Craiova.

Noi avem un lot de 30 și ceva de jucători care nu justifică nimic în momentul de față. Avem Cupa României și campionatul”.

Nu jucăm în cupele europene, nu suntem în grupe, să jucăm din trei în trei zile șase-opt săptămâni la rând. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Pancu: „Căutăm să ne învățăm unii pe alții”

El a lăsat de înțeles că aceasta este și cauza pentru care mulți jucători, mai ales cei noi, nici nu-și cunosc coechipierii. Nu știu alături de cine stau în vestiar.

„Căutăm să ne învățăm unii pe alții. Suntem într-un proces, sunt schimbări.

Dacă-l întreb pe Annan (n.r. fundașul stânga ghanez împrumutat de la St. Etienne), sunt convins că nu-și știe toți colegii”.

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