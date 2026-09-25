Probleme pentru Reghecampf? Esperance susține că rezilierea nu e valabilă: „A semnat numai el” » Suma cerută de tunisieni

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost prezentat joi ca noul antrenor al FCSB și a condus deja primul antrenament al roș-albaștrilor, însă situația contractuală cu Esperance Tunis ar putea să nu fie complet închisă.

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Tehnicianul a declarat la prezentarea oficială că și-a reziliat amiabil contractul cu formația tunisiană și că, din punctul său de vedere, acest capitol s-a încheiat, însă Esperance prezintă o versiune diferită.

Probleme pentru Reghecampf după revenirea la FCSB. Tunisienii amenință cu FIFA

Oficialii lui Esperance susțin că documentul privind încetarea contractului ar fi fost semnat doar de Reghecampf și că, din acest motiv, rezilierea nu ar fi valabilă.

„A semnat numai el documentul, punctul de vedere al lui Esperance este că rezilierea nu e valabilă.

Clubul solicită ca întreg contractul să fie plătit de Reghecampf, pentru că el a fost cel care l-a denunțat unilateral.

Vorbim de peste un milion de euro”, a transmis o sursă apropiată formației Tunisiene, conform fanatik.ro.

Esperance intenționează să se adreseze FIFA pentru a solicita despăgubiri.

Laurențiu Reghecampf, despre despărțirea de Esperance Tunis

Versiunea lui Laurențiu Reghecampf este diferită. La conferința de presă de joi, antrenorul a susținut că a activat o clauză din contract și că formalitățile pentru plecarea de la Esperance au fost încheiate.

„Am spus la început, a fost o săptămână foarte grea, am reziliat amiabil. Aveam o clauză în contract pe care am folosit-o.

Aseară am finalizat documentele. Am încheiat cu Esperance. De astăzi, lucrez și sunt implicat aici”, a spus tehnicianul.

Reghecampf o mai antrenase pe Esperance Tunis între noiembrie 2024 și martie 2025, când a câștigat Supercupa Tunisiei și a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor.

Acesta este al treilea mandat al tehnicianului la formația roș-albastră, după perioadele 2012-2014 și 2015-2017. La prima experiență a câștigat două titluri consecutive.

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